Sabato 27 novembre, su Canale 5, è stata trasmessa l'ultima puntata di Tu si que vales per questa stagione. Come di consueto, il "disturbatore" Giovannino ha deciso di fare uno scherzo a Sabrina Ferilli e ha imbrattato la valigia dell'attrice romana: uno scherzo che, però, non è piaciuto alla 57enne, la quale ha quindi criticato Maria De Filippi.

L'episodio incriminato

In occasione della finale, lo show di Canale 5 era in diretta. Durante la puntata, Giovannino ha nuovamente preso di mira l'attrice romana: è entrato nel camerino di Sabrina Ferilli e munito di una bomboletta di panna spray ha minacciato di imbrattare la sua valigia Louis Vuitton.

A quel punto è intervenuta Belen Rodriguez, la quale ha fatto notare che Sabrina tiene particolarmente a quell'oggetto e ha invitato il "disturbatore" a fare un passo indietro. Nonostante gli avvertimenti della showgirl sudamericana, Giovannino ha proseguito per la sua strada. Ferilli ha invitato il diretto interessato a non commettere un atto simile. Poi, parlando con Maria De Filippi, la 57enne ha chiosato: "Io non rido. Ora mi alzo e mandiamo a p...e la diretta".

Ferilli furiosa

Dopo essere andata dietro le quinte per rincorrere Giovannino, Ferilli è tornata in studio piuttosto infastidita. La diretta interessata ha fatto sapere che il "disturbatore" sarebbe fuori di testa. Poi, l'attrice si è scagliata contro De Filippi: "Mi ha sporcato tutto il trolley, Maria tu sei impazzita".

Senza peli sulla lingua, Sabrina si è augurata che da Milano (dove si trovano i vertici Mediaset, ndr) diano una strigliata alla conduttrice pavese.

Infine, Sabrina Ferilli ha invitato Maria a comprarle una nuova valigia: "Me la ricompri tu, i soldi ce li hai". A quanto pare, insomma, l'attrice questa volta non ha gradito lo scherzo ai suoi danni.

Chi è Giovannino?

A Tu si que vales, l'identità di Giovannino non è mai stata rivelata. Ma secondo quanto scrivono varie testate il "disturbatore" di Sabrina Ferilli ha 26 anni e il suo vero nome è Giovanni Iovino. Egli in passato ha preso parte a pellicole cinematografiche e serie tv come "Gomorra" (3^ stagione), "Pinocchio" di Matteo Garrone in cui ha vestito i panni di Pulcinella e del coniglio.

Inoltre, Giovannino ha partecipato a "Napoli Velata", il film diretto da Ferzan Ozpetek.

Sui social moltissimi utenti hanno pubblicato commenti di affetto e di stima nei confronti del 26enne. Dunque, non è escluso che presto Giovannino possa tornare sul piccolo schermo.