Gemma Galgani continua a essere una delle protagoniste indiscusse di Uomini e donne, anche se costantemente al centro di attacchi e polemiche da parte dei fan e spettatori della trasmissione di Maria De Filippi. Il fatto che la dama sia presente in trasmissione da oltre un decennio, alla ricerca del suo principe azzurro, ha fatto storcere il naso a un bel po' di spettatori che seguono il programma, anche se a schierarsi in difesa della dama torinese ci ha pensato il giornalista tv Maurizio Costanzo, che ha lanciato anche un appello con tanto di "rimprovero" a sua moglie Maria.

Gemma Galgani fuori da Uomini e donne? Costanzo 'rimprovera' Maria De Filippi

La presenza di Gemma Galgani a Uomini e donne continua a essere una delle più chiacchierate e discusse del programma.

La dama torinese da oltre dieci anni si sta mettendo in gioco, con la speranza di riuscire a trovare il principe azzurro. Una presenza ingombrante che nel corso dell'ultimo periodo ha alimentato un po' di critiche e polemiche, al punto che si sono diffuse anche voci legate a un possibile addio della dama.

Ma qual è la verità dei fatti? È giusto che Maria De Filippi rinunci alla presenza di Gemma nel programma dei sentimenti del pomeriggio in onda su Canale 5?

'Sarebbe un grosso sbaglio' sentenzia Costanzo su Gemma

A fare un po' di chiarezza da questo punto di vista ci ha pensato il giornalista e conduttore tv Maurizio Costanzo, che in una delle sue rubriche su Nuovo, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, ha spezzato una lancia a favore della dama torinese protagonista di Uomini e donne.

Costanzo ha addirittura "rimproverato" sua moglie Maria De Filippi, dicendo apertamente che non deve affatto rinunciare alla presenza di Gemma nel suo programma, dato che ormai è uno dei volti di punta.

"Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona? Sarebbe un grosso sbaglio" ha precisato Costanzo, aggiungendo che Gemma è diventata ormai un volto storico di Uomini e donne e i suoi battibecchi con Tina Cipollari sono in grado di appassionare milioni e milioni di spettatori.

Costanzo si schiera in difesa di Gemma a U&D

Insomma per Maurizio Costanzo non ci sono dubbi sul fatto che la presenza di Gemma nel dating show dei sentimenti di Canale 5 sia ormai irrinunciabile e per questo motivo ha fatto presente a sua moglie Maria De Filippi che non deve affatto rinunciarci, malgrado qualche critica e polemica di troppo che si legge sul web e sui social.

Come reagirà a questo punto Tina Cipollari dopo aver letto le dichiarazioni di Costanzo?