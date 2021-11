È tempo di scelte nello studio di Uomini e donne e le anticipazioni delle nuova registrazione di questo lunedì 29 novembre rivelano che, al centro dell'attenzione c'è stata una dama del trono over. Trattasi di Isabella Ricci, una delle protagoniste indiscusse di questa ultima edizione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, costantemente al centro dell'attenzione sia per il suo percorso sentimentale ma anche per le sue continue diatribe verbali con Gemma Galgani, volto storico del trono over.

Anticipazioni Uomini e donne, registrazione del 29/11: arriva la scelta finale di Isabella

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne di questo 29 novembre, rivelano che Isabella Ricci ha preso una decisione a dir poco importante legata al suo percorso in trasmissione.

La dama, infatti, ha scelto di dire addio alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che, in questi mesi le ha regalato anche un bel po' di popolarità e lo ha fatto assieme alla persona che ha saputo conquistare il suo cuore.

In questo ultimo periodo, infatti, Isabella ha avuto modo di conoscere il cavaliere Fabio. Una frequentazione partita un po' in sordina, tanto che la dama non aveva nascosto i suoi dubbi iniziali su Fabio, al punto da non volersi sbilanciare più di tanto sul loro possibile futuro insieme.

L'addio di Isabella a U&D: la dama lascia la trasmissione di Canale 5

Alla fine, però, i sentimenti hanno avuto la meglio e Isabella ha scelto di abbandonare lo studio di Uomini e donne proprio in compagnia di Fabio.

Una scelta a dir poco inaspettata quella di Isabella Ricci che ha messo così la parola "fine" al suo percorso nello studio del programma dei sentimenti di Canale 5, dopo esserne stata una protagonista indiscussa, al punto da essere considerata l'antagonista per eccellenza di Gemma Galgani.

Isabella, però, al contrario della dama torinese è riuscita a trovare prima del previsto una persona con la quale poter immaginare di costruire un futuro insieme, tanto da lasciare il programma senza andare avanti inutilmente e, in un certo modo, prendere in giro gli spettatori.

Nelle prossime registrazioni di U&D, potrebbero esserci le scelte delle troniste

Come avrà reagito Gemma a questo addio da parte della sua nemica Isabella? La dama torinese di U&D, durante le scelte, non riesce mai a trattenere le lacrime: anche questa volta sarà stato lo stesso oppure trattandosi di Isabella si sarà frenata?

In attesa di scoprire la reazione di Gemma, nelle prossime registrazioni di Uomini e donne potrebbe arrivare anche la scelta di una delle due troniste di questa edizione attualmente ancora in gioco.

Trattasi di Andrea Nicole e Roberta: entrambe sono arrivate ormai al rush finale di questo loro percorso in trasmissione, come dimostra la presenza di soli due corteggiatori che sono sono "in gioco" in vista del fatidico momento della scelta.

Chi delle due sceglierà per prima e trascorrerà le feste di Natale in compagnia del nuovo fidanzato? L'attesa del pubblico cresce sempre più e i riflettori sono puntati in primis sul percorso di Andrea Nicole, la prima tronista transessuale della storia di U&D, che ha saputo conquistare il pubblico.

È sempre boom di ascolti per Uomini e donne nel pomeriggio di Canale 5

In attesa degli spoiler delle prossime registrazioni di Uomini e donne, il dating show di Canale 5 si conferma leader indiscusso degli ascolti del primo pomeriggio.

Nelle ultime settimane, infatti, la De Filippi e i protagonisti del suo talk show hanno raggiunto anche picchi di 3,2 milioni di spettatori in daytime.

Un successo clamoroso per questa trasmissione che arriva a toccare anche picchi del 26% di share nel primo pomeriggio, facendo così invidia ai dati d'ascolti di programmi del prime time Rai-Mediaset.