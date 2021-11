Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne: questo lunedì 29 novembre c'è stata una nuova registrazione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Le riprese delle nuove puntate (che andranno in onda a dicembre su Canale 5) rivelano che non mancheranno i colpi di scena e le novità. Occhi puntati in primis sulle vicende della dama Isabella Ricci, la quale ha maturato una decisione importante in merito al suo percorso in trasmissione.

Registrazione Uomini e donne del 29 novembre: la scelta finale di Isabella Ricci

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 29 novembre, rivelano che al centro dell'attenzione c'è stata la dama Isabella Ricci, protagonista indiscussa dell'edizione attualmente in onda, per le sue vicende sentimentali ma anche per i suoi continui scontri con Gemma Galgani.

In queste ultime registrazioni del programma di Canale 5, Isabella è stata protagonista di nuove esterne con il cavaliere Fabio, col quale è nata una perfetta alchimia, al punto che la dama aveva ammesso di poter abbandonare anche la trasmissione per viversi questo rapporto fuori dagli studi.

Ebbene, gli spoiler della registrazione di Uomini e donne di questo 29 novembre, riportati dalla pagina Instagram "Uomini e donne classico e over" rivelano che, alla fine, Isabella ha scelto di lasciare la trasmissione di Maria De Filippi.

L'addio di Isabella che lascia Uomini e donne: spoiler registrazione 29 novembre

La "nemica" di Gemma Galgani ha lasciato definitivamente lo studio di Uomini e donne e lo ha fatto per viversi la sua storia d'amore con il cavaliere Fabio, lontani dai riflettori mediatici della trasmissione.

Una scelta a tutti gli effetti per Isabella, la quale ha dimostrato di essere coerente in primis con sé stessa, dato che il suo obiettivo è sempre stato quello di cercare un principe azzurro e non la popolarità, grazie alla trasmissione Mediaset.

Niente da fare, quindi, per Giorgio Manetti: l'ex di Gemma aveva recentemente ammesso che gli sarebbe piaciuto poter conoscere Isabella ma ormai sembra essere "troppo tardi".

Il cavaliere toscano, infatti, si era lasciato andare a un po' di apprezzamenti nei confronti della dama, al punto da ammettere che gli sarebbe piaciuto poter partecipare ad un appuntamento speciale di Uomini e donne, per poter conoscere la dama che fino a questo momento ha avuto modo di vedere solo in tv.

Sogno infranto per Giorgio Manetti: la dama Isabella sceglie Fabio

Anche Isabella, in un primo momento, non aveva nascosto che le sarebbe piaciuto poter incontrare dal vivo Giorgio Manetti e capire se tra di loro potesse esserci feeling.

Alla fine, però, le anticipazioni di questa nuova registrazione di U&D rivelano che le intenzioni finali della dama sono state altre e, così, ha scelto di seguire il suo cuore che l'ha portata a lasciare per sempre il programma di Maria De Filippi, per viversi questa nuova storia d'amore.

Stop per U&D a dicembre: cambio programmazione su Canale 5

Insomma una registrazione di Uomini e donne densa di colpi di scena e sorprese per i protagonisti della trasmissione che portano avanti il loro percorso sentimentale, in attesa di trovare l'anima gemella.

Intanto, in prossimità del periodo delle festività natalizie, la popolare trasmissione di Maria De Filippi andrà incontro a uno stop.

Da metà mese, infatti, è previsto un periodo di pausa per U&D che verrà sospeso durante le settimane clou del Natale, salvo poi tornare in onda nuovamente da gennaio 2022, con i nuovi appuntamenti previsti come sempre nella fascia oraria delle ore 14:45 circa.