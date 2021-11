Prosegue l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne e vanno avanti le registrazioni della trasmissione di Maria De Filippi, che proseguirà la sua regolare messa in onda fino a metà dicembre 2021 con nuove puntate. Le anticipazioni della registrazione che c'è stata il 19 novembre rivela che tra gli ospiti in studio c'è stata Giulia De Lellis mentre in quella del 20 novembre non ci sono stati "ospiti speciali" in trasmissione. L'attenzione però è incentrata in primis sulle vicende di Isabella Ricci, la quale potrebbe lasciare il programma al più presto.

Nuova conoscenza per Isabella: spoiler registrazione Uomini e donne 19 e 20/11

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione di Uomini e donne 2021, rivelano che grande attenzione è stata data alle vicende di Isabella Ricci, la quale ha avuto modo di conoscere un nuovo cavaliere che si è presentato in studio per lei.

Una frequentazione che sembra aver dato gli effetti sperati, dato che il cavaliere non ha nascosto il suo interesse nei confronti della dama "nemica" di Gemma Galgani.

Addirittura, questo nuovo cavaliere presente in studio per Isabella, si è rifiutato di conoscere nuove dame che avevano scritto alla trasmissione di Canale 5 per conoscerlo.

Isabella non esclude l'addio al programma di Canale 5

Insomma, la nuova fiamma di Isabella sembra avere idee serie e anche lei non si è tirata indietro. Gli spoiler della nuova registrazione di Uomini e donne, rivelano che pur non nascondendo qualche dubbio, Isabella ha ammesso di stare bene con questo nuovo pretendente.

La dama ha anche ammesso che, se nel corso delle prossime settimane, tutto andrà per il meglio non si farà problemi a lasciare la trasmissione con questa persona e quindi ad iniziare una relazione stabile fuori dagli studi televisivi del programma Mediaset.

Insomma Isabella sembra avere realmente le idee chiare, dimostrando di non essere quel tipo di dama che resta in trasmissione fino allo sfinimento e che il suo obiettivo è davvero quello di trovare una persona con la quale condividere il futuro insieme fuori dallo studio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gemma Galgani ancora positiva al Covid resta a casa: anticipazioni Uomini e donne

E, a questo punto, dopo che ha incontrato questo nuovo pretendente in grado di farle battere il cuore, sembrerebbe alquanto improbabile un possibile incontro anche con Giorgio Manetti, ex fidanzato di Gemma, il quale si era detto pronto a tornare in trasmissione per una puntata speciale, dedicata alla conoscenza di Isabella.

Occhi puntati anche su Gemma: gli spoiler che arrivano dalla nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che la dama non ha potuto ancora prendere parte alla trasmissione in studio, perché malata.

Gemma ha contratto il Covid e non essendo ancora guarita del tutto, è impossibile per il momento che partecipi alle registrazioni in studio.

La dama, però, si è ancora una volta collegata da casa ed ha avuto modo di conoscere anche un nuovo pretendente che ha preso parte alla trasmissione Mediaset per conoscerla.