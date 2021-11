Grandi colpi di scena nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne del 30 novembre. La tronista Andrea Nicole ha fatto la sua scelta finale ma il tutto è avvenuto in maniera decisamente insolita, al punto che nello studio della popolare trasmissione di Maria De Filippi, è scoppiato il caos. La scelta della tronista non è stata di quelle abituali con sedie rosse e petali in studio. I due, infatti, hanno avuto un incontro segreto e questa rivelazione ha scatenato la polemica, al punto che Gianni e Tina si sono scagliati duramente contro i due ragazzi.

Andrea Nicole ha scelto Ciprian dopo un incontro segreto fuori da U&D

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 30 novembre, rivelano che Andrea Nicole e Ciprian si sono presentati in studio insieme e hanno raccontato quello che è successo nella sera del 29 novembre.

Il corteggiatore, infatti, ha raggiunto la tronista a casa sua: lei lo ha accolto e hanno trascorso la serata insieme.

Da quel momento in poi, i due hanno capito di essere fatti l'uno per l'altro e di voler stare insieme, motivo per il quale questo pomeriggio hanno annunciato la loro decisione di viversi questa relazione lontani dai riflettori del programma di Maria De Filippi.

Tina e Gianni si scagliano contro Nicole e Ciprian a U&D

Una rivelazione che ha spiazzato tutti i presenti in studio, in primis Tina e Gianni, che si sono scagliati duramente nei confronti della tronista, ammettendo che è stata una vera e propria delusione.

I due opinionisti, stando a quanto riportato da chi ha avuto modo di assistere alle riprese di queste nuove puntate di Uomini e donne previste per il mese di dicembre su Canale 5, si sarebbero scagliati duramente nei confronti della neo-coppia, al punto da insultarli con epiteti quali "fasulli" e "disonesti".

Ciprian e Nicole accusati di aver ingannato il programma

Insomma, questa modalità di scelta del tutto inusuale per il programma di Maria De Filippi, ha fatto sorgere un bel po' di dubbi in studio, al punto che gli opinionisti della trasmissione Mediaset, hanno ipotizzato che Nicole e Ciprian abbiano preso in giro la redazione e tutte le persone che lavorano al programma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Addirittura, Gianni e Tina, non hanno escluso che Nicole e Ciprian possano essersi visti altre volte prima di arrivare alla scelta finale e quindi che avrebbero avuto altri incontri segreti fuori dallo studio del programma e all'oscuro della redazione stessa.

Insomma il percorso di Nicole non si è concluso affatto nel migliore dei modi: in studio è scoppiata la bufera mentre la padrona di casa Maria De Filippi non ha proferito parola su quanto è accaduto.