Nuovo appuntamento con le anticipazioni su Uomini e donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì al venerdì sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler delle nuove puntate che i telespettatori avranno modo di seguire a dicembre in televisione annunciano che ci sarà il ritorno di Gemma Galgani in studio. Isabella Ricci, invece, deciderà di abbandonare il programma insieme a Fabio.

Isabella saluta Uomini e Donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti la registrazione avvenuta lunedì 29 novembre e in onda nel mese di dicembre sui teleschermi di Canale 5 annunciano tanti colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, Isabella Ricci sarà l'indiscussa protagonista dei prossimi appuntamenti. La donna, infatti, prenderà una decisione molto importante circa il suo percorso all'interno del programma. La dama romana deciderà di salutare la trasmissione dei sentimenti, che nel frattempo le ha regalato notorietà sui social.

Come abbiamo visto, Ricci ha fatto la conoscenza di Fabio. Una frequentazione partita con i piedi di piombo in quanto la dama nutriva dei dubbi sul cavaliere, tanto da non volersi sbilanciare sul proseguo della conoscenza fino al colpo di scena degli ultimi giorni.

La Ricci sceglie Fabio Mantovani

Stando agli spoiler di U&D divulgati dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni si evince che Isabella Ricci deciderà di uscire proprio in compagnia di Fabio Mantovani.

Una scelta inaspettata che ha messo fine al suo percorso davanti alle telecamere di Cinecittà. A quanto sembra, l'imprenditrice di Roma avrebbe trovato l'amore molto prima della sua antagonista per eccellenza Gemma Galgani, che da oltre dieci anni siede sulle poltroncine rosse alla ricerca di un uomo con il quale condividere i propri interessi.

Gemma Galgani guarita dal Coronavirus torna in studio

Inoltre tutta l'attenzione si è focalizzata sul ritorno di Gemma, finalmente guarita dopo essere risultata positiva al tampone del Coronavirus. La dama del trono over tornerà in studio dopo poco più di quindici giorni d'assenza, sebbene non abbia fatto mancare la sua presenza collegandosi da remoto.

Qui, Galgani troverà ad attenderla una bella sorpresa. Per lei, infatti, arriverà un nuovo corteggiatore, intenzionato a conquistare il suo cuore rimasto provato dall'addio di Costabile.

Anche la sua migliore amica Ida Platano continuerà a essere al centro dell'attenzione dopo la fine della relazione con Diego Tavani. Proprio quest'ultimo perderà il lume della ragione quando scoprirà che la parrucchiera di Brescia ha deciso di concedere una chance ad Armando Incarnato. I due erano apparsi particolarmente vicini nel corso delle ultime puntate trasmesse su Canale 5.