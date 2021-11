Colpo di scena a Uomini e donne dove, nel corso della puntata trasmessa il 26 novembre su Canale 5, Gemma Galgani ha confessato di aver preso la Covid-19. La storica dama torinese, protagonista ormai da oltre un decennio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, ha annunciato di non poter essere presente fisicamente in studio, dato che ha scoperto di aver preso la malattia e di conseguenza dovrà restare a casa per un po' di tempo. Immediata la reazione di Tina Cipollari, che non ha perso occasione per ironizzare sul conto della dama torinese, scatenando la sua rabbia.

Gemma annuncia di aver preso il Covid e si assenta da Uomini e donne

Nel dettaglio, durante la puntata di questo pomeriggio di Uomini e donne, Gemma Galgani si è collegata da casa ed ha svelato al pubblico i motivi di questa sua assenza fisica in studio.

La dama torinese ha fatto sapere di aver preso il Covid e, fin quando non si sarà negativizzata, non potrà prendere parte alle registrazioni del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Immediata la reazione di Tina che, anche in questa circostanza, non ha perso occasione per "infierire" sul conto della sua acerrima nemica, lasciandosi andare a delle battutine e dei gesti che hanno scatenato la rabbia di Gemma.

Gemma Galgani, da casa, sbotta contro Tina Cipollari

In particolar modo, Tina dopo aver preso atto dell'assenza fisica in studio di Gemma, ha proposto di sostituirla con la "mummia" che quest'anno ha fatto sistemare con tanto di seno rifatto e labbra ritoccate.

Un geto che, tuttavia, non è piaciuto per niente alla dama torinese, la quale pur essendo collegata da casa, non ha potuto fare a meno di sottolineare quanto Tina fosse stata sgradevole nei suoi confronti, data la circostanza particolare che stava vivendo.

"È un gesto di pessimo gusto, avresti dovuto evitare", ha sbottato Gemma sottolineando così il fatto di non aver gradito la sostituzione in studio con la "mummia" che lei odia.

Maria De Filippi sottolinea la felicità di Tina per l'assenza di Gemma a U&D

"Quella mummia non mi rappresenta proprio, rappresenta la tua cattiveria", ha ribattuto la dama torinese in collegamento da casa.

A quel punto è intervenuta anche Maria De Filippi, la quale non ha potuto fare a meno di sottolineare quanto Tina fosse felice del fatto che Gemma, questa settimana, non sarà presente in studio a Uomini e donne, dopo aver contratto la Covid-19.

"Com'è contenta che non c'è, una pasqua", ha sottolineato la padrona di casa del programma di Maria De Filippi, mentre Tina rideva "sotto i baffi" decisamente compiaciuta del fatto che la sua rivale non fosse presente nel parterre del trono over.