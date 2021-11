Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1. La soap è tra le più seguite dal pubblico italiano e le anticipazioni relative all'episodio in data 7 dicembre puntano gli occhi sul rapporto tra Marcello e Ludovica: la coppia fa fatica a uscire liberamente allo scoperto a causa delle differenze di ceto sociale. Come si evolverà la loro relazione? Riusciranno i due a superare questo insormontabile scoglio?

Agnese, intanto, raggiunge Armando per rimproverarlo di aver parlato con il figlio Salvatore, mentre al Paradiso Stefania avrà un'amara sorpresa: dovrà collaborare con Marco per l'uscita del prossimo numero della redazione.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni tv 7 dicembre: Marcello e Ludovica sono oppressi dalla differenza di ceto

Le anticipazioni della puntata in data 7 dicembre rivelano che Marcello e Ludovica sono ancora una volta costretti dal ceto sociale a non divulgare la propria relazione. Già in passato Marcello ha proposto di uscire allo scoperto, entusiasmo che è stato subito stroncato da Ludovica la quale suggerisce di continuare a comportarsi in modo impeccabile e fingere che siano due estranei. Adelaide, dal canto suo, non vede di buon occhio la relazione di Ludovica con l'ex galeotto ed è preoccupata che la notizia possa diffondersi. Marcello è stanco di rimanere nell'ombra, ma per Ludovica ciò che conta di più è il sentimento che provano l'uno verso l'altra; ma fino a quando i due potranno resistere in questa condizione?

Cosa farà Marcello? Svelerà a tutti la propria relazione assumendosi la responsabilità delle conseguenze o continuerà a resistere nell'anonimato?

Stefania e Marco dovranno collaborare in redazione

Nel frattempo, al Paradiso le cose non vanno proprio per il meglio per Stefania. La ragazza dovrà lavorare a stretto contatto con Marco, di cui ha una bassissima opinione come giornalista.

Si prospetta un rapporto piuttosto aggressivo e burrascoso tra il giovane di Sant'Erasmo e Colombo. Riusciranno a trovare un compromesso?

Ulteriori anticipazioni riguardano Agnese, la quale prende in disparte Armando e lo rimprovera per aver detto a Salvatore la verità sul loro rapporto. La signora Amato non ha per niente gradito la presa di iniziativa di Ferraris, scelta che il magazziniere potrebbe pagare a caro prezzo.

Agnese ha già promesso a Tina di allontanarsi da Armando e quest'ultimo pare proprio che le abbia dato l'opportunità di farlo.

Per scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, bisognerà attendere la messa in onda dell'episodio in data 7 dicembre su Rai 1; appuntamento alle 15:55.