Dopo che per settimane si è detto e scritto di tutto sul suo conto, Giorgio Manetti è intervenuto per fare un po' di chiarezza sul suo futuro in televisione. L'ex cavaliere di U&D ha smentito il rumor secondo il quale avrebbe chiesto alla redazione una puntata speciale per conoscere Isabella, che comunque apprezza e che incontrerebbe volentieri lontano dai riflettori. Il "Gabbiano" ha criticato la ex Gemma e ha informato i curiosi di aver detto no alla sesta edizione del GF Vip.

Frecciatine da parte del 'Gabbiano' di U&D

Anche se non fa più parte del cast di U&D da anni, Giorgio Manetti continua a far parlare di sé sia per le sue vicissitudini amorose che per le interviste che rilascia sui nuovi protagonisti del dating-show.

Negli ultimi giorni, poi, sul web ha cominciato a circolare un Gossip insistente sul "Gabbiano" e sul suo futuro in televisione: molti giornalisti hanno scritto che il toscano potrebbe tornare al centro delle dinamiche del programma di Maria De Filippi e che riprenderebbe il proprio percorso nel Trono Over da un appuntamento extra dedicato esclusivamente alle sue conoscenze.

Intervistato dal sito Superguida Tv, su questa indiscrezione l'ex cavaliere ha subito smentito dicendo: "Non ho mai chiesto alla redazione una puntata speciale".

L'ex di Gemma, poi, ha voluto fare chiarezza su un altro rumor, quello che lo vorrebbe prossimo a rientrare in pianta stabile nel parterre maschile della trasmissione di Canale 5.

"Tornare lo vedo molto improbabile e soprattutto non lo farei come partecipante", ha precisato Giorgio durante l'intervista.

Le stoccate alla 'regina' di U&D Over

Anche se ha detto che non tornerebbe a U&D, Giorgio non ha escluso la possibilità di prendere parte ad almeno una registrazione per poter incontrare Isabella, l'unica dama che in questi anni ha catturato la sua attenzione.

Manetti ha ribadito i complimenti che ha sempre fatto a Ricci, descrivendola come una bellissima signora, educata e con stile, una donna che gli piacerebbe conoscere non per forza davanti alle telecamere.

"Scambierei volentieri due chiacchiere e un caffè con lei lontano dai riflettori della tv, è una sognatrice proprio come me", ha fatto sapere il toscano in una recente intervista.

Quando gli è stato chiesto di commentare le parole poco carine che Gemma gli ha riservato ultimamente, il "Gabbiano" si è detto stufo dei suoi attacchi, anche perché secondo lui non sono sinceri ma solo il frutto di una messa in scena che Galgani starebbe portando avanti pur di rimanere al centro dell'attenzione.

L'ex protagonista di U&D vicino al Grande Fratello Vip

"Lei conosce bene le strategie e non credo che le darebbe fastidio se io e Isabella ci frequentassimo", ha tuonato Giorgio in risposta alle critiche che Gemma gli ha rivolto di recente su un suo possibile ritorno a U&D.

Manetti sostiene che la "regina" del Trono Over non è mai stata veramente innamorata di lui, altrimenti l'avrebbe cercato anche fuori dagli studi tv in questi anni: "Non si schioda da quella sedia di plastica".

Il toscano ha anche ironizzato sulle disavventure amorose della sua ex, arrivando a chiedersi come mai ogni volta che c'è la possibilità di lasciare il programma con qualcuno, succede qualcosa che impedisce a Galgani di "levare le tende".

"Non riesce proprio a lasciare quello studio", ha concluso l'ex cavaliere del Trono Over nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 23 novembre.

Giorgio, infine, ha informato i curiosi di aver detto no al Grande Fratello Vip: dopo essersi confrontato con gli autori e con Alfonso Signorini, Manetti ha preferito rifiutare la proposta di diventare uno dei concorrenti della sesta edizione.