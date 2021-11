Durante il daytime di Amici 21 andato in onda il 23 novembre dalle ore 16:10, LDA e Albe hanno avuto un chiarimento con Maria De Filippi in merito alla discussione della puntata di domenica. I due allievi erano molto turbati dopo la puntata, sia per i fraintendimenti che ci sono stati che per la votazione assegnata ad LDA dalla professoressa Pettinelli.

Discussione ad Amici con Maria

Durante la decima puntata di Amici di Maria De Filippi, andata in onda domenica 21 novembre, i cantanti si sono esibiti con delle cover. I loro insegnanti hanno poi dato un voto ad ognuno di loro, determinando una classifica.

LDA ha ricevuto uno 0 da Anna Pettinelli, poiché ha ritenuto che Rudy Zerbi avesse aiutato troppo il suo allievo. In seguito a tale voto, LDA è risultato penultimo in classifica, finendo automaticamente in sfida.

Albe ha richiesto di sostituire LDA nella sfida poiché non riteneva giusto lo zero assegnatogli dalla Pettinelli. A tal proposito, Maria è intervenuta per far comprendere ai ragazzi che, così facendo, si contestavano le competenze dell'insegnante di canto. Infatti, la conduttrice ha spiegato ad Albe che non ha soltanto dubitato delle capacità di giudizio della sua professoressa, ma ha anche messo LDA in una posizione scomoda, facendo intendere che non lo ritenesse in grado di affrontare la sfida.

Chiarimenti nella casetta di Amici

Subito dopo la registrazione della puntata, Maria ha chiarito la situazione con i due cantanti, spiegando loro che - in seguito a quanto detto - poteva risultare ben altro. In particolare, Albe poteva mettersi in sfida con LDA, senza far passare il suo compagno come incapace di affrontare la prova in questione.

Pertanto, Alberto ha richiesto di confrontarsi con la sua insegnante per chiarire il suo punto di vista, poiché non riteneva giusto lo zero assegnato ad LDA, ma al tempo stesso non intendeva assolutamente mettere in dubbio le competenze artistiche della Pettinelli.

Lettera della Pettinelli ad Amici 21

Durante il daytime di Amici andato in onda oggi pomeriggio, Anna Pettinelli ha deciso di inviare una lettera ad LDA in seguito a quanto accaduto nella decima puntata.

Nella lettera, l'insegnante inizia così dicendo: "Caro LDA, ho visto che dopo la puntata ti sei disperato". Pettinelli ha poi proseguito spiegando che quello zero non si trattava di una valutazione artistica dovuta alla sua esibizione, ma all'aiuto ricevuto da Rudy Zerbi nella stesura delle barre. Pertanto, ha deciso di cambiare il suo voto e di valutare soltanto il testo portato in puntata da LDA. Siccome non lo ha ritenuto sufficientemente intonato e le barre non erano state scritte abbastanza bene, Pettinelli gli ha assegnato un 4.

In seguito a questa decisione, la posizione di Luca all'interno della classifica è cambiata - dato che aveva ricevuto degli ottimi voti sia da Zerbi che da Cuccarini.

Pertanto, non risulta essere più lui in sfida.

La classifica dei cantanti di Amici

In base ai voti ricevuti nella decima puntata di Amici, al primo posto vi era Luigi, seguito da Sissi, Alex, Rea, Nicol, Albe, Tommaso, Andrea, LDA e Simone. Con la nuova votazione di Anna Pettinelli, la classifica è cambiata, per cui LDA si è posizionato al quarto posto, seguito da Rea, Nicol, Albe, Tommaso, Andrea e Simone.

Dato che la classifica è cambiata, ad affrontare la sfida sarà soltanto Andrea, poiché Simone dovrà affrontarne già un'altra in seguito alla votazione della scorsa puntata. Inoltre, dato che Simone non ha soddisfatto a pieno le aspettative di Rudy Zerbi, in base all'esito della sfida della prossima puntata, deciderà se sospendergli la maglia o meno. Qualora la maglia venisse sospesa, non potrà comunque essere messo nuovamente in sfida.