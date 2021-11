Noemi Baratto e Matteo Fioravanti sono una delle ultime coppie uscite da Uomini e donne. Il tronista aveva scelto la corteggiatrice napoletana qualche settimana fa, ma negli ultimi giorni erano trapelati in rete gossip riguardo ad una possibile rottura fra di loro. In particolar modo, in rete c'erano rumor riguardo una crisi a causa di incompatibilità caratteriali. Nella giornata di lunedì 22 novembre Noemi ha rotto il silenzio, pubblicando una storia sul suo profilo Instagram, nella quale ha parlato della sua storia con Matteo. L'ex protagonista della trasmissione di Maria De Filippi ha fatto intendere di avere problemi con il suo fidanzato, ma non ha confermato al momento la fine della sua storia d'amore con l'ex tronista del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne: Noemi rompe il silenzio sulla storia con Matteo

Dopo avere letto notizie sul suo conto e su quello del suo fidanzato, Noemi Baratto ha scelto di affidarsi ad una storia sul suo profilo social, per spiegare come stanno realmente le cose fra lei e l'ex tronista di Uomini e Donne. Baratto ha scritto: ''Vorrei spendere due parole riguardo le fake news che sono uscite pochi giorni fa e anche riguardo i commenti che sto leggendo verso le storie di Matteo. Abbiamo sempre cercato di mostrare sui social ciò che realmente provavamo in quel momento, se magari c'è stata qualche assenza ci dovranno pur essere dei motivi''.

Uomini e Donne, Matteo e Noemi avrebbero problemi, ma non confermano la rottura

Noemi Baratto ha proseguito poi rivelando che ogni ragazzo giovane ha dei momenti no, impegni e ogni coppia litiga. Inoltre, l'ex protagonista di Uomini e Donne ha aggiunto ulteriori dettagli riguardo a quanto starebbe accadendo con Matteo Fioravanti, scrivendo: ''Non sempre una persona deve mostrare sui social ciò che magari non gli va di mostrare, penso sia anche una questione di privacy''.

Noemi ha poi spiegato che se una persona è giù di morale non avrebbe molta voglia di fare storie sui social.

Uomini e Donne: la scelta di Noemi Baratto e Matteo Fioravanti

Il percorso di Matteo Fioravanti a Uomini e Donne è stato molto breve. Infatti, il tronista romano ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Noemi Baratto.

Dopo poche esterne, a sorpresa il tronista ha scelto la corteggiatrice napoletana e hanno lasciato insieme il dating show di Maria De Filippi. Al momento, la storia Instagram pubblicata dall'influencer campana non parlerebbe di rottura definitiva, ma lascerebbe supporre problemi di coppia. Non resta che attendere un po' di tempo per scoprire se per i due fidanzati ci sarà il lieto fine o se il loro sarà una rottura definitiva.