Prosegue la programmazione di Un Posto al sole su Rai 3, con le puntate in prima visione assoluta. Che cosa succederà a Palazzo Palladini? Le anticipazioni della soap raccontano che ci saranno molte novità che cambieranno le vite degli amati protagonisti. Fari puntati su Silvia che, dopo un periodo tormentato nel quale ha tenuto il piede in due scarpe, ha deciso di scegliere il focolare domestico. Michele è al settimo cielo, mentre Rossella non sembra aver perdonato del tutto la madre, ancora delusa dal suo comportamento. A cambiare le carte in tavola sarà l'inaspettata mossa di Giancarlo, che non ha di certo digerito la scelta della donna che ama e alla quale non vuole rinunciare.

Nel frattempo, per Susanna sembra arrivato il momento di godersi la pace a casa, circondata dall'affetto della sua famiglia e soprattutto di Niko. Anche se l'incubo Mattia è finito, non sarà semplice riprendere la vita di sempre.

Un Posto al sole, le anticipazioni della puntata di martedì 23 novembre

Nel nuovo episodio della soap in onda domani, Rossella (Giorgia Gianetiempo) deve decidere se lasciare Napoli per continuare la sua formazione. La proposta è allettante, ma significherebbe stare lontana dalla sua famiglia e soprattutto da Riccardo (Mauro Racabati).

Michele prova a spingere la figlia a scegliere di investire sul suo futuro. A casa Saviani sembra essere tornata la pace ma questa tranquillità apparente è destinata a durare molto poco.

Nunzio e Chiara vicini nel dolore

Come raccontano le anticipazioni della nuova puntata di Un Posto al sole in onda domani, 23 novembre 2021 su Rai 3, Chiara sarà ancora costretta a letto dopo l'incidente in auto nel quale è rimasta coinvolta insieme al padre.

A starle accanto è Nunzio, che si è precipitato a Napoli per darle tutto il suo appoggio.

La situazione si farà molto spinosa, anche perché le indagini sull'incidente metteranno in seria difficoltà la giovane Petrone.

Giancarlo rivuole Silvia, anticipazioni Un Posto al sole

Alberto è rimasto senza lavoro e Niko, oberato di impegni, ha deciso di assumerlo nel suo studio. Tuttavia, non tutti sono d'accordo con questa scelta, conoscendo bene i trascorsi di Palladini e la sua natura non proprio onesta e limpida.

Colpo di scena nell'episodio di Un posto al sole del 23 novembre: le anticipazioni rivelano infatti che Silvia (Luisa Amatucci), verrà contattata inaspettatamente da Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi). Come reagirà la turbata Graziani? A quanto pare, la risposta non è così scontata.

Il ritorno di Giancarlo metterà di nuovo in crisi il matrimonio di Silvia e Michele che, nei prossimi episodi, arriverà al capolinea.