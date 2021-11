Matteo Fioravanti e Noemi Baratto sono una delle coppie uscite da Uomini e donne. Nei giorni scorsi, si è parlato di una presunta crisi tra i due ex protagonisti del dating show. In seguito ai Gossip insistenti, l'ex tronista ha deciso di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Nel dettaglio, Fioravanti ha precisato di essere ancora impegnato con l'ex corteggiatrice anche se non mancano dei battibecchi.

La segnalazione

Tra le stories di Instagram, Amedeo Venza aveva annunciato delle importanti novità su una coppia uscita da Uomini e Donne: "Crisi profonda tra le neo coppia Matteo e Noemi".

Come riferito dal diretto interessato, i due ex volti del dating show non sarebbero riusciti a trovare un punto d'incontro su alcune situazioni. Dunque, secondo Venza, nei prossimi giorni la coppia avrebbe potuto anche comunicare la rottura ufficiale.

La versione dell'ex tronista

Dopo avere ricevuto numerosi messaggi da parte dei fan, il diretto interessato ha deciso di fare chiarezza sulla sua posizione. Attraverso una serie di stories su Instagram, Matteo Fioravanti ha precisato di non essere tornato single: "Io e Noemi non ci siamo lasciati". L'ex tronista ha confidato di essere intervenuto per tranquillizzare tutti i sostenitori della coppia. Nonostante i due stiano ancora insieme, il diretto interessato non ha nascosto che la coppia ha delle discussioni: "Ci sono alti e bassi com'è giusto che sia in una relazione".

Matteo ha fatto sapere che lui l'ex corteggiatrice si stanno conoscendo meglio: a volte i litigi nascono dagli impegni dati dal lavoro e dallo studio. Tuttavia, Fioravanti ha precisato che entrambi cercano sempre di trovare la soluzione migliore. Prima di concludere il suo intervento, l'ex tronista ha ringraziato tutti coloro che hanno speso delle parole d'affetto e di stima per la coppia.

Matteo ha concluso il trono in anticipo

Il trono di Matteo Fioravanti si è concluso molto prima rispetto al dovuto. Durante una delle registrazioni, il diretto interessato aveva espresso il desiderio di volere lasciare il programma, perché quello che provava nei confronti di Noemi Baratto era troppo forte. Inoltre, il giovane si era detto convinto che era inutile continuare ad uscire con altre corteggiatrici quando il suo pensiero era costantemente rivolto a Noemi.

Dopo avere espresso le sue intenzioni a Maria De Filippi, l'ex tronista Matteo aveva fatto mettere le sedute al centro dello studio e aveva dichiarato i suoi sentimenti alla corteggiatrice. Quest'ultima senza pensarci su due volte aveva risposto "sì" al tronista.