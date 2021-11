Una delle coppie più discusse delle ultime edizioni di Uomini e donne, è quella composta da Giulio Raselli e Giulia D'Urso. I due, dopo essersi scelti nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, hanno portato avanti la loro relazione ma non senza problemi. La loro love story, infatti, non è durata tantissimo ed è sempre stata accompagnata da sospetti legati al fatto che i due si conoscessero già prima di incontrarsi nello studio del dating show Mediaset. Dubbi che, in queste ore, sono stati confermati da Deianira Marzano, la quale sui social ha "smascherato" la coppia.

Il retroscena di Deianira su Giulio Raselli e D'Urso di Uomini e donne

Nel dettaglio, fin dal primo momento in cui Giulio Raselli mostrò un forte interesse nei confronti di Giulia, al punto da sceglierla, non mancarono i sospetti sui due ragazzi.

In rete circolarono un bel po' di segnalazioni legate al fatto che i due si conoscessero già e addirittura che avessero organizzato le vacanze prima ancora di partecipare al programma.

Accuse che, ovviamente, la coppia nata a U&D ha sempre rigettato al mittente, anche se, in queste ore, è tornata a parlarne anche Deianira Marzano.

L'esperta di gossip, sui social, ha riportato dei nuovi retroscena su questa celebre coppia, svelando dei particolari inediti.

'Lui ti minacciava', sbotta Deianira parlando della coppia Raselli - D'Urso

Sebbene in un primo momento Deianira si sia mantenuta sul vago, lanciando però chiari riferimenti alla coppia, successivamente, in una delle sue story, ha condiviso un messaggio in cui c'è scritto chiaramente che si parla della coppia Giulio Raselli - Giulia D'Urso.

Deianira sostiene che D'Urso ne avrebbe detto di "tutti i colori" sul conto dell'ex tronista che aveva fatto breccia nel suo cuore ed ha aggiunto che è inutile che lei cancelli le chat, perché tanto ha salvato tutto.

"Anche quello che mi raccontavi che lui ti minacciava dicendo che raccontava che già vi conoscevate", ha sbottato Deianira, che ha scelto di svuotare il sacco e di portare alla luce la verità dei fatti.

Il silenzio di Giulio e Giulia sui social

L'influencer ed esperta di gossip napoletana, ha poi aggiunto di essere dispiaciuta, dato che credeva D'Urso una persona diversa, salvo poi aggiungere di aver capito che per tutto questo tempo ha taciuto, perché entrambi avevano lo stesso agente e quindi non voleva metterlo in difficoltà.

Ma qual è a, questo punto, la verità dei fatti? Dopo la bomba sganciata da Deianira Marzano sul web e sui social, i due ex protagonisti di Uomini e donne romperanno il silenzio e faranno chiarezza su questa situazione? Lo scopriremo nelle prossime ore.