Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole dal 6 al 10 dicembre 2021 delle puntate in onda su Rai 3 alle ore 20:45 e in streaming su RaiPlay, dove vengono anche caricate le repliche.

Ci sarà molta confusione a casa Saviani: Michele e Rossella saranno pronti a cambiare abitazione, ma una notizia scombussolerà tutto.

Nel frattempo, Chiara sarà sempre più schiacciata dai sensi di colpa riguardo l'incidente e, non riuscendo più a tenersi dentro il suo segreto, sarà pronta a raccontare come sono andate veramente le cose.

Anticipazioni puntate Un Posto al sole dal 6 al 10 dicembre 2021

Nelle prossime puntate della soap Vittorio ha in serbo una strategia per Speranza, non sapendo che la ragazza è innamorata di lui. Il giovane Del Bue finirà per combinare un guaio? Nel frattempo, Marina cerca di tenere a freno il nervosismo di Fabrizio e, nello stesso tempo, riflette sul suo futuro lavorativo.

Come raccontano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole, Nunzio tornerà a manifestare il lato suo carattere più problematico e così finirà per scontrarsi con Franco, molto preoccupato per lui. Tuttavia, l'atmosfera nel Natale farà riavvicinare i due.

Un Posto al sole: Rossella e Silvia distanti

Continuando con le anticipazioni di Upas, Michele penserà seriamente di cambiare casa.

Ross è d'accordo, visto che non riesce a perdonare la madre e la tiene a debita distanza. A peggiorare la situazione, sarà un incontro poco gradito che la turberà.

Natale si avvicina a Patrizio ha intenzione di passarlo con Clara; peccato che riceva un'amara delusione. Ci saranno anche momenti più leggeri nei nuovi episodi di Un posto al sole: Raffaele chiederà l'aiuto di Irene per dare una lezione a Renato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Chiara pronta a parlare: anticipazioni Un Posto al sole

Clara è imbarazzata dalla proposta di Patrizio e prende tempo per non deludere le sue aspettative: dall'altra parte c'è Alberto, il padre di suo figlio, che vorrebbe passare con loro il giorno di Natale. Intanto, Rossella e Michele pensano alla possibilità di trasferirsi in un'altra casa ma una notizia inaspettata spiazzerà Saviani.

Patrizio non sarà d'accordo con la stravagante idea di Vittorio, pronto a conquistare a modo suo Speranza. Infine, nelle nuove puntate di Un Posto al sole che andranno in onda dal 6 al 10 dicembre 2021 su Rai 3, svelano che Chiara sarà schiacciata dai sensi di colpa.

Nunzio proverà a distrarre la giovane Petrone, ma senza grandi risultati. Chiara è l'unica che sa realmente come sono andate le cose la notte dell'incidente in auto con suo padre. Il suo segreto la tormenta e, forse, è arrivato il momento di raccontare alle autorità la vera dinamica dell'accaduto.