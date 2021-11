Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne e questo venerdì 5 novembre sono state effettuate le riprese delle nuove puntate del programma di Maria De Filippi, che andranno in onda tra novembre e dicembre su Canale 5. Occhi puntati in primis sulle vicende di Marcello e Armando: tra i due c'è stato un nuovo acceso battibecco in studio ma, questa volta, la De Filippi ha duramente bacchettato Incarnato per la brutta figura che ha fatto nei confronti dell'ex fidanzato di Ida Platano.

Spoiler Uomini e donne, registrazione 5/11: Armando accusa Marcello

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che Armando ha nuovamente puntato il dito contro Marcello, sostenendo che ha mentito in merito alle sue vacanze estive.

Armando, infatti, ha accusato Marcello di essere un bugiardo, dato che ha sempre negato di aver trascorso le vacanze estive in Puglia con la sua ex fidanzata, ma secondo Incarnato questa non sarebbe la realtà dei fatti.

A quel punto, quindi, Armando ha cominciato ad incalzare duramente Marcello, sostenendo di avere le prova certe di quanto stesse affermando.

Gli spoiler di Uomini e donne rivelano che, l'ex fidanzato di Ida Platano, ha chiesto al suo nemico di mostrargli queste prove e così è venuto fuori un selfie al mare di Marcello che, secondo Armando, risale a questa estate in Puglia.

Maria De Filippi bacchetta Armando dopo la brutta figura

Immediata la reazione di Marcello che ha subito spiegato e precisato che si trattava di una foto scattata in Liguria, questa estate, dove si trovava in vacanza con il suo gruppo di amici e non con la sua ex fidanzata.

Insomma Armando ha fatto una brutta figura nei confronti del suo rivale che lo ha "smascherato" clamorosamente, tanto da far intervenire anche Maria De Filippi.

La conduttrice ha bacchettato Armando, facendogli presente che quella segnalazione gli è stata fatta da una persona che cerca sempre di screditare la sua trasmissione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Proprio per questo motivo, De Filippi ha invitato Armando a scusarsi con Marcello, dopo la figuraccia e le accuse infondate.

Andrea Nicole in crisi per Ciprian: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne che c'è stata il 5 novembre, rivelano che si è parlato anche del percorso di Andrea Nicole, la quale ha dovuto fare i conti con l'assenza in studio del corteggiatore Ciprian.

Il motivo? Il ragazzo non ha gradito il modo di fare della tronista che, nelle registrazioni precedenti, era andata a riprendersi un altro pretendente, scatenando l'ira e la delusione di Ciprian.

Tuttavia, Andrea Nicole ha scelto di non arrendersi e malgrado il rifiuto di Ciprian, ha comunque deciso di "lottare" per lui e di andare a riprenderlo.