Cambio programmazione in arrivo per la fiction Cuori con protagonisti Daniele Pecci e Pilar Fogliati, che in queste settimane sta tenendo compagnia e appassionando il pubblico della rete ammiraglia Rai. Le novità importanti riguarderanno la messa in onda delle prossime puntate, in particolar modo il sesto degli otto appuntamenti previsto di questa prima stagione, che non sarà trasmesso di domenica bensì di martedì sera sempre sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

La fiction di Rai 1, Cuori, cambia programmazione

Nel dettaglio, la fiction Cuori sta proseguendo la sua messa in onda in prima visione assoluta nel prime time domenicale, con una media di ascolti che si aggira sui 3,5 milioni a settimana e uno share che oscilla sul 18%.

Numeri abbastanza positivi che, in queste settimane, hanno permesso alla fiction con Pilar Fogliati di avere la meglio nella gara ascolti del prime time, battendo nettamente le altre proposte televisive della domenica sera.

Per la prossima settimana, però, ci sarà un cambio programmazione per la serie tv di Rai 1 e i telespettatori di Cuori dovranno collegarsi anche di martedì sera per seguire la sesta delle otto puntate previste.

Stando a quanto apprende Blasting News, per la settimana che va dal 14 al 20 ottobre, la Rai ha scelto di programmare un doppio appuntamento con la fiction.

Ecco le novità della programmazione di Cuori in prime time

Domenica 14 novembre andrà in onda la quinta puntata di questa prima stagione, come sempre alle 21.35 circa ma questo non sarà l'unico appuntamento della settimana.

Martedì 16 novembre, infatti, andrà in onda anche la sesta puntata di Cuori che erediterà così la serata lasciata vuota da Imma Tataranni 2, la fiction campione di ascolti con Vanessa Scalera che chiuderà i battenti il prossimo 9 novembre con la quarta puntata.

In realtà, però, la seconda serie di Imma Tataranni non è conclusa dato che le restanti quattro puntate della fiction saranno trasmesse nel 2022, molto probabilmente in primavera.

Dopo il cambio programmazione, Cuori tornerebbe di domenica sera

Sta di fatto che, la prossima settimana, sarà Cuori a prendere in mano le redini del martedì sera di Rai 1 con la messa in onda della sesta delle otto puntate di questa prima stagione.

I restanti due appuntamenti, invece, (salvo cambiamenti di programmazione e palinsesto dell'ultimo minuto) sarebbero previsti di domenica.

Quindi il 21 e poi il 28 novembre, dovrebbero andare in onda le ultime due puntate della fiction che potrebbe avere anche una seconda stagione nel corso della prossima stagione televisiva di Rai 1, per la gioia dei numerosissimi fan-spettatori.