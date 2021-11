Nelle riprese di Uomini e donne del 30 novembre è successo un colpo di scena inaspettato per quanto riguarda il trono classico. Infatti, Andrea Nicole ha terminato la sua avventura nel dating show di Canale 5, lasciando la trasmissione con Ciprian Aftim. La tronista non ha potuto avere lo stesso trattamento riservato solitamente il giorno della scelta, in quanto ha ingannato la redazione.

Prima di scegliere il suo corteggiatore, infatti, Nicole ha dormito con Ciprian, non dicendolo ai collaboratori di Maria De Filippi. I due ragazzi sono stati attaccati in studio da Gianni Sperti e Tina Cipollari e, anche la padrona di casa, c'è rimasta male per il comportamento della tronista e del corteggiatore.

Uomini e Donne: Andrea Nicole inganna la redazione, Gianni e Tina la insultano

Durante la registrazione di Uomini e Donne di martedì 30 novembre, c'è stata la scelta di Andrea Nicole. La tronista ha scelto Ciprian, ma il tutto non è avvenuto come al solito, in quanto i due protagonisti del trono classico hanno ingannato la redazione. Infatti, la coppia ha trascorso la notte precedente insieme.

Secondo il racconto dei ragazzi, lunedì 29 novembre, Ciprian è andato a casa di Nicole, senza avvertire la redazione. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno quindi insultato la coppia, definendoli 'fasulli' e 'disonesti'.

U&D: Gianni e Maria De Filippi delusi da Andrea Nicole e Ciprian

Gianni Sperti ha precisato di avere creduto molto nella buonafede della tronista ed i essere rimasto, pertanto, deluso.

Inoltre, l'opinionista di Uomini e Donne ha affermato di essere rimasto male e, a questo punto, Andrea Nicole non meritava di stare sul trono.

Nel frattempo, la giovane Conte è scoppiata a piangere e si è rivolta a Roberta, dicendole: ''Lo sapevo''. Sentendo l'affermazione che la tronista ha fatto alla sua amica tronista, Gianni ha ipotizzato che anche Giusti fosse al corrente della cosa.

Gianni Sperti ha voluto sapere anche l'opinione di Maria De Filippi in merito alla vicenda.

Uomini e Donne: Maria De Filippi tace su Andrea Nicole e Ciprian, ma ci rimane male

Le indiscrezioni trapelate sul web rivelano che, durante la registrazione di Uomini e Donne del 30 novembre, Maria De Filippi non ha commentato la vicenda e quanto accaduto il giorno precedente fra la tronista e il suo corteggiatore.

Gianni, però, ha chiesto alla padrona di casa se ci fosse rimasta male e lei gli ha risposto di sì.

Inoltre, Maria ha anche affermato che, con tranquillità, una volta che Andrea Nicole si era trovata Ciprian a casa, avrebbe potuto tranquillamente dirlo alla redazione, anziché nasconderlo.