Andrea Nicole al centro delle polemiche nella registrazione di Uomini e donne del 30 novembre. I retroscena legati alle riprese delle nuove puntate del programma di Maria De Filippi, che saranno trasmesse nel corso del mese di dicembre su Canale 5, rivelano che per la tronista è giunto il momento di congedarsi dalla trasmissione e di fare la sua scelta finale. Il tutto, però, è avvenuto in una maniera a dir poco insolita, dato che Nicole ha fatto la sua scelta fuori dallo studio, in seguito a un incontro segreto con Ciprian che le ha causato non pochi problemi, al punto che Gianni è stato molto duro contro la ragazza.

Retroscena Uomini e donne, registrazione 30/11: Nicole 'nei guai' per la scelta segreta

Nel dettaglio, stando ai retroscena sulla registrazione di Uomini e donne di questo martedì pomeriggio, Andrea Nicole si è presentata in trasmissione assieme a Ciprian e hanno raccontato insieme quello che è accaduto lontani dallo studio del programma di Maria De Filippi.

In pratica, Ciprian ieri sera ha raggiunto Nicole a casa sua: i due hanno avuto un incontro segreto e hanno addirittura trascorso la notte insieme.

A quel punto, Nicole si è resa conto che era proprio lui il ragazzo col quale voleva costruire una relazione fuori dal programma di Maria De Filippi e durante la registrazione di oggi, ha dovuto prendersi le conseguenze di questo gesto.

Gianni Sperti attacca e insulta Nicole: la tronista se ne va in lacrime da U&D

La reazione di Gianni Sperti, infatti, è stata molto dura nei confronti della tronista al punto da lasciarsi andare a veri e propri insulti nei suoi confronti.

L'opinionista di Uomini e donne si è scagliato duramente nei confronti di Nicole, accusandola di essere stata disonesta nei confronti della redazione e anche del pubblico stesso che ha seguito il suo percorso in queste settimane di permanenza a Uomini e donne.

Un durissimo attacco quello di Gianni, al punto che Nicole è scoppiata in lacrime. La tronista non ha saputo trattenersi e si è lasciata andare a un pianto liberatorio, mentre continuava a dire alla sua amica Roberta: "Lo sapevo".

De Filippi delusa da Andrea Nicole: retroscena registrazione U&D del 30/11

A quel punto, l'opinionista del programma Mediaset non ha esitato a mettere in dubbio anche la buona fede di Roberta, ipotizzando che lei sapesse tutto fin dal primo momento.

Insomma il percorso di Nicole non si è concluso nel migliore dei modi: la tronista avrebbe fatto decisamente più bella figura a dire tutto alla redazione, senza tenergli nascosto questo incontro segreto avvenuto con Ciprian.

Anche la padrona di casa Maria De Filippi, non ha nascosto la propria amarezza su come sono andati i fatti e su come si è concluso il percorso di Nicole a Uomini e donne.