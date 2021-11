Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 5 novembre forniscono alcune novità interessanti riguardo i protagonisti del trono over.

In particolar modo, Ida e Diego hanno avuto una discussione e, dopo la lite, hanno lasciato lo studio, ma separati. Inoltre, Gemma Galgani ha parlato ancora di Costabile Albore e, durante le riprese, ha avuto alcune discussioni con Tina.

Nel frattempo, Marcello Messina, invece, ha chiuso la conoscenza con Jessica e per lui sono arrivate tre signore a conoscerlo.

Uomini e Donne, registrazione 5/11: Ida e Diego discutono e lasciano lo studio

La conoscenza fra Ida Platano e Diego Tavani era partita nel migliore dei modi e, in base alle puntate andate in onda su Canale 5, le cose sembravano andare bene fra di loro. Infatti, il cavaliere romano aveva raccontato recentemente in televisione di essere andato in macchina da Roma fino a Brescia per fare una sorpresa alla parrucchiera.

Nonostante i suoi sforzi, però, qualcosa è andato storto. Durante la registrazione di Uomini e Donne di venerdì 5 novembre, infatti, Ida e Diego hanno avuto una discussione e hanno lasciato lo studio separati.

U&D: Gemma Galgani parla ancora di Costabile

Gemma Galgani, invece, ha iniziato da qualche settimana una frequentazione con Costabile ma, anche per la dama torinese, le cose sembrano non andare bene e, nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda il 5 novembre, fra la coppia sono iniziati i primi problemi.

Infatti, Gemma si è lamentata dell'assenza di telefonate e messaggi da parte del cavaliere e Albore è rimasto deluso dalle parole di Galgani. Nonostante la coppia si sia allontanata, anche nella nuova giornata di riprese, Galgani è tornata al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi, per parlare di Costabile.

Le anticipazioni presenti sul web rivelano che ci sono state delle piccole discussioni fra la dama torinese e l'opinionista Tina Cipollari.

Uomini e Donne: Marcello chiude con Jessica

Anche Marcello Messina non sta attraversando un periodo facile all'interno del programma. Infatti, il cavaliere torinese, che ha avuto una breve frequentazione con Ida, aveva iniziato una conoscenza con Marika, finita dopo pochi giorni e, durante l'ultima registrazione, l'agente immobiliare torinese ha chiuso anche la conoscenza con Jessica.

Il cavaliere piemontese, però, è rimasto solo per poco, perché in studio sono arrivate tre donne per conoscerlo.

Non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne su Canale 5, per scoprire nel dettaglio cosa accadrà ai protagonisti del dating show di Maria De Filippi.