Proseguono le registrazioni di Uomini e donne e questo venerdì 5 novembre sono state effettuate le riprese delle nuove puntate, che poi andranno in onda tra novembre e dicembre, come sempre nei pomeriggi di Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che, anche questa settimana, non sono mancati i colpi di scena. I riflettori sono stati puntati ancora una volta su Gemma Galgani, ma anche sull'addio di Ida Platano e sull'assenza in studio del cavaliere Giorgio Manetti, nonostante l'interesse nei confronti di Isabella Ricci.

Gemma Galgani litiga ancora con Tina: registrazione Uomini e donne 5 novembre

Nel dettaglio, gli spoiler di questa nuova registrazione di Uomini e donne che arrivano dalla pagina Instagram "Uomini e donne classico e over", rivelano che per Gemma Galgani ci sono state nuove discussioni in studio con la sua nemica giurata Tina Cipollari.

Anche questa volta, come accade un po' in tutti gli appuntamenti col programma dei sentimenti di Maria De Filippi, tra Tina e Gemma non è mancata una breve lite.

La dama torinese, intanto, si è ritrovata ancora al centro dello studio per parlare della sua relazione che ormai è naufragata con Costabile.

Nonostante il cavaliere abbia scelto di mettere la parola fine alla loro conoscenza fuori dagli studi televisivi, Gemma è apparsa ancora provata da questa situazione, sinonimo del fatto che non è riuscita a darsi pace e ad accettare l'addio che le è stato rifilato da Costabile.

Giorgio Manetti assente alla registrazione di U&D

Riuscirà la dama a "riprendersi" e a voltare pagina in maniera definitiva?

Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione.

Intanto, dopo i like social che Giorgio Manetti ha messo alle foto di Isabella Ricci, in tanti si aspettavano un ritorno in studio dell'ex fidanzato di Gemma Galgani.

Tuttavia, nel corso della registrazione di U&D di questo venerdì 5 novembre, il "gabbiano" Giorgio Manetti non era presente e quindi, per il momento, non è previsto il suo ritorno nel parterre dei cavalieri della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Accetterà di rimettersi in gioco per conquistare il cuore della "nemica" di Gemma? I fan della trasmissione sperano di sì

Ida Platano e Diego se ne vanno da single: anticipazioni Uomini e donne

Inoltre, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che si è tornato a parlare anche di Ida e Diego.

I due si sono confrontati dopo l'addio della scorsa settimana ma, nonostante tutto, non c'è stato modo di "sbloccare la situazione".

Ida e Diego, infatti, al termine del confronto hanno lasciato il programma, abbandonando lo studio ma da separati e quindi da single.