La registrazione di Uomini e donne del 24 ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena sia per quanto riguarda il trono classico, sia per il trono over. Ida Platano è stata attaccata e ha lasciato lo studio più volte e, forse, la conoscenza con Diego Tavani non è andata a buon fine. Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno avuto i soliti scontri e la dama torinese è stata lasciata anche dall'ultimo corteggiatore. Per quanto riguarda le troniste, invece, Roberta Giusti ha baciato in esterna Luca Salatino, mentre Andrea Nicole Conte ha baciato Ciprian Aftim.

Uomini e Donne, anticipazioni: Ida attaccata, lascia più volte lo studio

Dopo avere chiuso la sua frequentazione con Marcello Messina, Ida Platano ha iniziato una conoscenza con Diego Tavani. Nel corso della registrazione di Uomini e Donne di domenica 24 ottobre, fra la dama e il cavaliere romano le cose non sembrerebbero essere andate a buon fine. In base alle indiscrezioni trapelate sul web, infatti, Ida è stata molto attaccata in studio, a causa del fatto che, forse, la conoscenza con Diego non sia proseguita nel migliore dei modi. Platano è stata molto attaccata durante le riprese, al punto che ha lasciato più volte lo studio del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, prossime puntate: Gemma lasciata anche dall'ultimo corteggiatore

Gemma Galgani, invece, continua a non riuscire a trovare l'uomo giusto per lei. Infatti, anche nell'ultima registrazione del programma di Canale 5, la dama torinese è stata lasciata anche dall'ultimo corteggiatore. In studio, inoltre, non sono mancati scontri fra Gemma e Tina e i soliti teatrini fra la single del parterre e l'opinionista di Uomini e Donne.

Sembrerebbe quindi che, sia Galgani, sia la sua amica Ida, non siano fortunate in amore nell'ultimo periodo.

Uomini e Donne, trono classico: Roberta bacia Luca, Andrea Nicole bacia Ciprian

Per quanto riguarda il trono classico, invece, ci sono stati due baci durante le due esterne delle troniste. In base alle indiscrezioni della registrazione di Uomini e Donne del 24 ottobre trapelate sul web, sembrerebbe che i baci sarebbero stati importanti e non oscurati dalle telecamere.

In particolar modo, Andrea Nicole ha baciato Ciprian Aftim, mentre Roberta Luca Salatino. Al momento, non ci sono ulteriori informazioni sui commenti delle due troniste su quanto accaduto in esterna con i loro corteggiatori. Non resta pertanto che attendere la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire se Gemma Galgani e Ida Platano riusciranno a trovare l'amore nel dating show di Canale 5 e se Roberta ed Andrea Nicole siano pronte per la scelta.