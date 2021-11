Sembra passato il periodo buio della coppia formata da Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: il settimanale Chi ha svelato quelli che sarebbero stati i retroscena legati alla crisi che ha tenuto banco nel mondo del Gossip nei giorni scorsi. Ad oggi, dopo la cena a Milano in compagnai di amici, la showgirl e l'hair-stylist sono nuovamente affiatati e felici, ma non hanno vissuto giorni semplici a causa, secondo quanto scritto dal giornale diretto ad Alfonso Signorini, di alcune tensioni giunte dopo la nascita della piccola Luna Marì. I due sono stati spesso in casa in quanto desiderosi di occuparsi in prima persona della bimba, ma ciò li avrebbe portati a duri scontri.

I retroscena dei giorni bui

Il magazine ha cercato di chiarire i motivi della presunta crisi tra Belen e Antonino: nell'ultimo numero, infatti, viene reso noto che tra i due è tornata a regnare la pace, ma le difficoltà nei giorni passati non sono state poche, sebbene mai l'argentina e Spinalbese avrebbero pensato di dirsi addio definitivamente. Sarebbe però vero che, al culmine di un'accesa discussione, l'hair-stylist avrebbe lasciato la casa che condivide con Rodriguez per recarsi a La Spezia, città di residenza della sua famiglia. In questo frangente, la mamma di Luna sarebbe rimasta in compagnia di un'amica.

La coppia, sempre secondo il settimanale di Signorini, avrebbe reagito male allo stress sopraggiunto dopo la nascita della loro piccolina.

Infatti, i due giovani avrebbero trascorso tutto il loro tempo in casa con Luna, senza delegare a nessuno le cure della neonata, con le conseguenti notti insonni e poca vita sociale. Questo sarebbe stato il punto cruciale che li ha portati a discutere.

Belen e Antonino: da fidanzati a genitori

Poca intimità e poco divertimento avrebbero fatto surriscaldare l'ambiente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Belen e Antonino, avendo deciso di diventare mamma e papà dopo pochi mesi di frequentazione, sarebbero passati da una condizione di 'fidanzati' a quella di genitori con molte responsabilità in breve tempo. Un cambio di prospettiva non da poco che però, a quanto risulta, entrambi avrebbero metabolizzato, decidendo di restare vicini e concedendosi qualche momento di svago in più.

Pare che la cena a Milano con un gruppo di amici fidati abbia fatto da collante tra i due, che secondo gli ultimi scatti social hanno trascorso anche qualche giorno a Parigi.

Belen e Antonino sapranno coniugare la loro vita da neo-genitori e da coppia senza cedere nuovamente allo stress? Questo solo il tempo potrà dirlo con certezza, ma a quanto pare la volontà di entrambi è quella di stare insieme e fare da sostegno alla loro piccola Luna Marì.