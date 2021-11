Ancora guai per Silvia e Michele in Un Posto al sole, come raccontano le anticipazioni delle nuove puntate in onda su Rai 3. Ormai da tempo, una delle coppie più solide della soap opera sta vivendo una crisi profonda. Tutto è precipitato la sera dell'aggressione dopo il viaggio a Modica, che ha segnato per sempre le loro vite. Silvia non si è sentita protetta, mentre Michele poco apprezzato. Una serie di incomprensioni che li hanno visti allontanare sempre di più, fino all'incontro tra Silvia e Giancarlo che ha cambiato tutto.

Giancarlo, dall'indole opposta a Michele, ha dato una sferzata di allegria a Silvia, che da troppo si sentiva spenta e poco considerata dal marito.

C'è da dire che Saviani ha ammesso le sue colpe, nonostante tutto. Consapevole di aver assunto un atteggiamento troppo passivo, ha persino perdonato il tradimento di Silvia, disposto a cambiare per salvare il loro matrimonio.

Tuttavia, nelle nuove puntate di Upas, Giancarlo sarà capace di cambiare nuovamente le carte in tavola. Nel frattempo, Adele compie una mossa coraggiosa in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Adele si libera di un peso: Un Posto al sole anticipazioni

Un Posto al sole si occupa spesso di temi sociali e lo fa anche in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Assoluta protagonista è Adele, che ben sappiamo essere stata vittima di un marito crudele e manipolatore.

In questa giornata, avrà modo di liberarsi di un peso che la opprime.

Intanto, Rossella continua a pensare se partire per seguire un corso importante di formazione lasciando Napoli, la sua famiglia e Riccardo. La scelta non sarà affatto facile e nemmeno scontata.

Upas spoiler: Silvia e Michele a confronto

Giancarlo ha contattato inaspettatamente Silvia, mettendola in difficoltà.

Dopo una serie di detti e non detti, Michele ha intuito di essere stato messo all'oscuro della verità.

Come era facile prevedere, tutto verrà a galla con le ovvie conseguenze del caso. Come raccontano le nuove anticipazioni di Un posto al sole, per Silvia e Michele arriverà il momento di confrontarsi e parlare della cruda realtà.

Il loro matrimonio è giunto al capolinea?

Infine, Niko inizia a pensare di non aver fatto un bell'affare ad assumere Alberto allo studio. Patrizio, ovviamente per suo personale interesse, si offrirà di appoggiare Renato, al quale Niko chiederà consiglio per gestire la complicata situazione che si è venuta a creare.

Ricordiamo che tutte le puntate di Un Posto al sole possono essere riviste, dopo la messa in onda, accedendo al portale RaiPlay, dove sono visibili anche in streaming.