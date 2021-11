Clarissa Selassiè ha avuto un crollo emotivo al GFVip. La principessa, parlando con la sorella maggiore, ha confidato di non essere minimamente interessata alle dinamiche innescate all'interno della casa di Cinecittà. Senza mezzi termini, la 19enne ha riferito di essere stanca.

Lo sfogo della gieffina

Dopo due mesi di permanenza all'interno della casa del GFVip, Clarissa Selassiè comincia ad accusare stanchezza. Scendendo nel dettaglio, la 19enne si è sfogata con la sorella maggiore criticando le dinamiche innescate all'interno del Reality Show.

clarissa SATURA dalle dinamiche inutili del GF è letteralmente tutti noi #gfvip pic.twitter.com/zTCDtvn4mG — amanda | lulù fatina stan account 🧚🏽‍♀️ (@voidxmello) November 13, 2021

La 19enne ha spiegato di non essere affatto interessata a sapere se Alex Belli e Soleil Sorge si piacciono.

A finire nel mirino della Principessa, ci sono stati anche Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: "Se sono amici non me ne frega"

Sulla base di quanto dichiarato, la ragazza ha affermato: "Non me ne frega nulla". Inoltre, Clarissa ha ammesso di essere stufa di sentire sempre le stesse cose in ogni puntata trasmessa in diretta.

La reazione di alcuni fan

Lo sfogo di Clarissa Selassiè ha diviso l'opinione pubblica. Da un lato c'è chi ha condiviso il pensiero della "vippona" mentre dall'altro c'è chi ha ritenuto che sia alla ricerca di visibilità all'interno della casa di Cinecittà.

Un altro utente ha raffermato che in puntata sarebbe meglio parlare di Alex e Soleil piuttosto che dei suoi pianti isterici e senza senso.

Un altro fan del programma invece ha sostenuto che, se Clarissa giocasse senza le sue sorelle, sarebbe già in nomination.

E' scontro tra le sorelle Selassiè

Nel frattempo, Clarissa è stata protagonista di uno scontro con la sorella Lulù. Nella giornata di domenica 14 novembre, Clarissa ha rimproverato Lucrezia per non avere voluto partecipare ad un torneo di biliardo organizzato dai "vipponi".

Il motivo? Secondo Clarissa, Lulù avrebbe fatto una scenata inutile solamente per giocare in coppia con Manuel Bortuzzo anziché con Gianmaria Antinolfi. Stando al giudizio della 19enne, la sorella si renderebbe ridicola con il suo comportamento. Inoltre, la diretta interessata si è detta stanca di continuare a fare brutte figure sul piccolo schermo per colpa della sorella maggiore.

A tal proposito, la Principessa ha minacciato di abbandonare il GFVip. Parlando con Miriana Trevisan, Clarissa si è augurata di poter essere eliminata dal televoto nella puntata di lunedì 15 novembre: "Non ce la faccio più".