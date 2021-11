Le nuove puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nei prossimi episodi, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 6 dicembre a venerdì 10 dicembre, verranno trattate le vicende di Marina Giordano, divisa ancora una volta fra il suo compagno Fabrizio Rosato e l'ex marito Roberto Ferri. Durante una conversazione privata fra la cognata di Raffaele e il papà di Filippo, la coppia parlerà di Lara Martinelli e l'imprenditore la screditerà. Purtroppo, però, la donna si troverà dietro la porta, sentirà le parole di Ferri e sarà una doccia fredda per lei.

Un posto al sole, anticipazioni al 10/12: Marina Giordano divisa fra Fabrizio e Roberto Ferri

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Giordano dovrà prendere una decisione importante. Infatti, Fabrizio Rosato troverà finalmente un po' di pace sul fronte professionale e farà una proposta a Marina. In particolar modo, l'imprenditore chiederà alla sua compagna di aiutarlo ad avviare un franchising per vendere la pasta prodotta dalla sua azienda. Purtroppo, però, la socia di Roberto Ferri sarà titubante, perché è già impegnata con il lavoro insieme al suo ex marito. In particolar modo, la mamma di Elena sarà titubante perché non saprà come riuscire a conciliare gli affari del pastificio Rosato con quelli dei cantieri.

Un posto al sole, trame al 10/12: Giordano non vuole lasciare spazio a Martinelli ai cantieri con Ferri

Giordano avrà un timore, ma non ne farà parola a Fabrizio Rosato. Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre, infatti, l'imprenditrice avrà paura che, aiutando il suo compagno, permetterà a Lara Martinelli di prendere il suo posto ai cantieri accanto a Roberto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A quel punto, Marina si renderà conto di trovarsi di fronte ad una decisione difficile, dovendo scegliere fra il nuovo progetto lavorativo con Fabrizio e l'attività con Ferri.

Un posto al sole, episodi al 10/12: Lara Martinelli origlia Marina Giordano e Roberto Ferri

Pertanto, Giordano parlerà con Ferri e l'imprenditore le dimostrerà tutta la sua stima professionale.

Inoltre, il papà di Filippo dichiarerà alla compagna di Fabrizio Rosato che Lara, per lui, rappresenta soltanto una dipendente qualunque. Purtroppo, però, Roberto e Marina non sapranno che, in quel momento, dietro la porta ad ascoltarli, ci sarà Martinelli. Lara, infatti, origlierà la conversazione fra i due soci e le parole di Roberto saranno una doccia fredda per lei. Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire cosa farà la donna, dopo avere saputo che opinione ha di lei Roberto.