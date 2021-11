Serata movimentata per Lulù che, il 29 novembre, durante la diretta del Grande Fratello Vip ha avuto un crollo emotivo al punto da chiudersi in bagno nel bel mezzo della trasmissione, scatenando l'ira di Alfonso Signorini. Il conduttore del reality show non è stato per niente tenero nei confronti della principessina, al punto da sbottare in diretta ammettendo che ormai a lui e a tutta la produzione del reality show di Canale 5, non fregherebbe nulla della ragazza, date le sue reazioni fin troppo eccessive.

Lulù si chiude nel bagno durante la diretta del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante la puntata serale del Grande Fratello Vip 6, Lulù ha scoperto di essere rimasta a rischio eliminazione con sua sorella Clarissa che, di lì a poco, avrebbe abbandonato per sempre il gioco.

La reazione di Lucrezia, però, non è stata per niente positiva. La ragazza si è rinchiusa in bagno, piangendo e sbraitando, al punto da lasciarsi andare a diverse parolacce nel bel mezzo della diretta del reality show in onda su Canale 5.

Una situazione a dir poco incresciosa e difficile da gestire anche per Alfonso Signorini che ha cercato di fare il possibile per placare la principessina e riportare la tranquillità in casa.

Peccato, però, che la reazione di Lulù non sia stata per niente positiva. La ragazza continuava ad essere ferma sulla sua posizione ed è rimasta ancora chiusa in bagno, mentre le sue sorelle e altre gieffine cercavano in tutti i modi di placarla.

Alfonso Signorini sbotta duramente contro Lulù in diretta al GF Vip

La reazione di Signorini, di fronte alla sceneggiata di Lulù, non si è fatta attendere: il conduttore è stato molto duro nei confronti della ragazza.

"Lulù si sta rivelando una grande maleducata. Io non fermo il programma per lei", ha sbottato ancora Signorini nel corso della trasmissione in onda su Canale 5.

Lulù, infatti, si è rifiutata anche di vedere la sorpresa che gli autori del reality show avevano preparato per loro, preferendo restare chiusa in bagno.

"A noi non frega nulla di Lulù e delle sue bizze", ha proseguito ancora il padre di casa del Grande Fratello Vip che questa volta è stato molto duro nei confronti della ragazza.

Manuel Bortuzzo 'bacchetta' Lulù dopo la puntata del GF Vip

Subito dopo la diretta del reality show, Lulù ha provato a cercare conforto tra le braccia di Manuel Bortuzzo. La reazione del nuotatore, però, non è stata delle migliori.

Manuel l'ha prima mandata via, dicendole di non voler avere più niente a che fare con lei. Successivamente i due si sono parlati e Bortuzzo ha ammesso di aver provato imbarazzo per lei durante quella sceneggiata fatta in diretta tv.