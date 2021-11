Le prossime puntate di Un posto al sole saranno ricche di colpi di scena e novità. Infatti, negli episodi che andranno in onda su Rai 3 nella settimana da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre, Martinelli e Roberto Ferri saranno seguiti da un uomo misterioso, legato al passato dell'imprenditrice. Successivamente, l'incontro fra Lara e questo personaggio, al momento ignoto, le faranno tornare in mente la sua vecchia vita. Nel frattempo, a casa Saviani non si respirerà un clima sereno e la crisi fra Michele e Silvia arriverà al limite. I problemi familiari saranno motivo di malessere in Rossella, che faticherà a gestire l'emotività.

Un posto al sole, prossime puntate: un uomo segue Lara Martinelli e Roberto Ferri

Le prossime puntate di Un posto al sole vedranno l'arrivo di un personaggio che metterà i bastoni fra le ruote a Lara Martinelli e Roberto Ferri. Infatti, i due imprenditori saranno minacciati da un uomo, al momento ignoto, che pedinerà la coppia. Successivamente si scoprirà che la persona che ha seguito Lara e Roberto sarà un uomo legato al passato di Martinelli. L'incontro con questa persona turberà Lara che penserà alla sua vecchia vita.

Un posto al sole, episodi al 3/12: Rossella non vive bene la crisi dei suoi genitori

La relazione fra Michele e Silvia arriverà al limite. Infatti, negli episodi che saranno trasmessi su Rai 3 dal 29 novembre al 3 dicembre, la coppia sarà nuovamente in crisi.

Rossella non vivrà bene la situazione dei suoi genitori e faticherà a gestire l'emotività in famiglia. Al contrario, in ospedale, la figlia di Silvia dovrà trovare il modo di essere lucida, per non creare problemi sul lavoro. Nel frattempo, Rossella dovrà gestire un'emergenza ospedaliera, che la porterà a riflettere sul suo futuro professionale.

Un posto al sole, spoiler al 3/12: Rossella prende una decisione che non fa felice Silvia

Dopo avere riflettuto sul da farsi, nelle prossime puntate della soap partenopea, Rossella prenderà una decisione. A quel punto, la figlia di Michele confiderà a suo padre cosa ha deciso di fare riguardo alla sua carriera professionale.

Nel frattempo, però, quanto deciso dalla ragazza avrà degli effetti negativi su sua mamma. Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole non rivelano di cosa si tratti, l'unica informazione trapelata in merito alla vicenda, fa riferimento ad una distanza emotiva da parte di Rossella nei confronti di Slivia. A causa della scelta della dottoressa, sua madre soffrirà. Non resta che attendere le prossime puntate della soap opera di Rai 3, per scoprire chi sarà l'uomo misterioso che pedinerà Lara Martinelli e Roberto Ferri.