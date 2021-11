Torna l'appuntamento con Un Posto al Sole, con nuove anticipazioni sull'episodio previsto per il 25 novembre, in onda come di consueto su Rai Tre alle ore 20 e 40. Silvia e Michele vicini alla rottura.

Un posto al sole, cosa è accaduto nella puntata precedente

Lo scorso episodio di Un Posto al Sole ha visto Rossella vivere un momento di incertezza e agitazione per quanto concerne il suo futuro: la ragazza è combattuta tra il proseguire nella sua carriera a rischio di rinunciare agli affetti della vita quotidiana o rimanere al fianco delle persone che ama; in particolare non vuole allontanarsi dal dottor Riccardo Crovi, il quale si è mostrato molto disponibile nel raccontare la propria opinione sul futuro della stessa Rossella.

Nel frattempo Michele ha dovuto dare ragione ai propri sospetti, scoprendo che la moglie Silvia si sta avvicinando a Giancarlo.

Chiara è visibilmente felice del ritorno di Nunzio, il quale ha rivelato di nutrire ancora profondi sentimenti verso la ragazza ed essere disposto a coltivare il rapporto e non lasciarsela più scappare. Le condizioni del padre di Chiara, tuttavia, sono ancora critiche e la polizia continua a indagare sulle dinamiche dell'incidente.

La situazione allo studio di Niko, intanto, sembra raggiungere uno stadio di alta tensione: i colleghi del legale non sono molto d'accordo sulla decisione di Niko di assumere Alberto Palladini; Renato e Giulia in primis sono preoccupati dell'influenza che Alberto possa esercitare sul legale.

Un Posto al Sole, spoiler puntata del 25 Novembre: Rossella indecisa

La puntata del 25 Novembre evidenzia la figura di Adele Picardi durante la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Adele avrà l'occasione di liberarsi di un peso che l'ha angosciata per parecchio tempo, trovando finalmente il coraggio di aprirsi e raccontare un momento buio della sua vita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo Rossella è in continua lotta sul da farsi: l'esigenza di cogliere nuove opportunità lavorative si fa via via più presente, ma la ragazza è ostinata nel restare al fianco al suo amato. Ormai la decisione sembra presa. Quale sarà?

Michele affronta la moglie Silvia

Il rapporto tra Michele e Silvia potrebbe definitivamente incrinarsi e arrivare al capolinea, dopo che l'uomo ha scoperto dell'avvicinamento della moglie nei confronti di Giancarlo.

Michele ha deciso di parlare faccia a faccia per un confronto e la verità sarà presto messa sul tavolino.

Cosa accadrà alla coppia? I due si separeranno o cercheranno un compromesso?

Silvia, dal canto suo, sembra essere molto presa da Giancarlo e non riesce a ignorarlo né a non rispondere alla sue chiamate. Pare proprio che il destino della coppia sia inevitabilmente segnato.

Intanto la tensione nello studio legale sta raggiungendo il limite e Renato, già contrario all'assunzione di Alberto Palladini da parte del figlio, ha deciso di fare la sua mossa, contattando Patrizio e cercando in lui un aiuto sulla situazione. Renato ha fatto tutto di testa sua e sicuramente le sue scelte porteranno a serie conseguenze.