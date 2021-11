Secondo le ultime anticipazioni della Serie TV Un professore, nella terza puntata che andrà in onda in prima serata su Rai 1 giovedì 25 novembre, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel quinto e sesto episodio che verranno mandati in onda, intitolati rispettivamente "Aristotele" e "Giordano Bruno", Anita bacerà il professore di filosofia Dante Balestra, in quanto la donna vorrà ringraziare l'uomo per tutto l'aiuto che sta dando a suo figlio Manuel. Nel frattempo, Simone si metterà nuovamente nei guai e suo padre dovrà sicuramente correre ai ripari per tirarlo fuori.

Dante parlerà del concetto di felicità di Aristotele ai suoi alunni

Nel quinto episodio della serie tv Un professore, intitolato Aristotele, Dante come in ogni sua lezione riuscirà ad essere molto coinvolgente con tutti i suoi alunni e renderà interessanti le lezioni di filosofia. Entrando nello specifico, il prof Balestra deciderà di parlare a tutti del concetto di felicità come lo intendeva Aristotele.

Il protagonista, dopo aver spiegato il modo di vedere di Aristotele, assegnerà ai suoi ragazzi un compito da svolgere che all'apparenza potrebbe risultare facile, ma che invece si si rivelerà più difficile del previsto e richiederà un'attenta analisi. In particolare, gli alunni di Dante dovranno scrivere su un foglietto, qual'è la loro idea di felicità.

Nel frattempo, il prof Balestra nella sua vita privata continuerà a provare una forte attrazione nei confronti di Cecilia. E anche la vita sentimentale di Anita sarà molto movimentata, in quanto la donna verrà corteggiata dal suo ex Ettore. Inoltre, Dante riuscirà finalmente a far uscire Pin di casa. Invece, Manuele finirà nuovamente nei guai, in quanto Sbarra non tollererà che il ragazzo gli abbia consegnato l'auto in ritardo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questo motivo, il boss farà picchiare il ragazzo.

Anita bacerà Dante

Nel sesto episodio intitolato Giordano Bruno, Anita proverà un senso di gratitudine nei confronti di Dante, in quanto il professore sta aiutando suo figlio Manuel in tutti i modi possibili perché non vorrà fargli ripetere nuovamente l'anno scolastico. Proprio per questo motivo, Anita bacerà il professor Balestra.

Quest'ultimo intanto avrà un'intuizione, cioè capirà che suo figlio Simone e Manuel stanno mentendo su tante cose e così deciderà di tenere una lezione su Giordano Bruno per fargli capire quanto è importante dire sempre la verità.

Infine, il professore Dante Balestra farà ritorno a Napoli per andare a trovare il suo ex studente Mimmo. Quest'ultimo è stato arrestato per aver quasi ucciso un uomo e sta scontando la sua pena nel carcere minorile di Nisida.