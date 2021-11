Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Un professore, nella seconda puntata che andrà in onda giovedì 18 novembre su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel secondo appuntamento assisteremo al terzo al quarto episodio della serie rispettivamente intitolati 'Kant' e 'Platone', con protagonisti Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Christiane Filangieri e Francesca Cavallin. Entrando nello specifico della puntata, il professore Dante Balestra temerà che il suo segreto possa venire a galla e sconvolgere suo figlio Simone che non ne sa nulla.

Inoltre, l'uomo si sentirà attratto da Cecilia, la madre di uno dei suoi studenti.

Dante avrà paura che possa emergere il suo segreto

Nel terzo episodio, il professore Dante Balestra preparerà una lezione molto speciale per i suoi studenti. In particolare, per il protagonista sarà arrivato il momento di spiegare il pensiero di Kant e la legge morale. Nonostante ciò, anche se il personaggio di Alessandro Gassman non lo dia a vedere, sarà molto preoccupato. Infatti, l'uomo temerà che Anita possa rivelare il suo segreto e per questo gli dirà di non dire nulla a Manuel della notte in cui si sono conosciuti per la prima volta. Questo perché Balestra temerà che Manuel lo possa dire a Simone che è ancora all'oscuro di ogni cosa.

Nel frattempo, Dante grazie alla città di Roma ritroverà altri spunti di interesse, cioè la filosofia e le donne. Infatti, l'uomo quando conoscerà la madre di Aureliano, Cecilia, sentirà di essere attratto da lei. Intanto, Manuel sarà di nuovo nei guai perché un malavitoso di nome Sbarra chiederà di spacciare per lei.

Manuel si ritroverà costretto a spacciare

Invece, nel quarto episodio intitolato Platone, Pin sarà sempre più deciso a restarsene in casa, e quindi, vorrà rinunciare ancora ai contatti con l'esterno. Dante però non ci sta e non vorrà permettere al giovane di sprecare così la sua vita. Infatti, il professore vorrà dare una scossa al ragazzo e quindi, gli racconterà il mito della caverna di Platone.

Poco dopo, a Cecilia capiterà di assistere ad una lezione di Dante e non potrà fare a meno di ammirare la grande cultura e il carisma dell'uomo. Intanto, Sbarra obbligherà a Manuel di spacciare per lui e poi dovrà anche far sparire un auto utilizzata per affari illeciti.

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva della seconda puntata della nuova serie targata Rai 'Un professore', per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei vari protagonisti della fiction. Inoltre, se qualcuno volesse rivedere la puntata precedente potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Rai play.