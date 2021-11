Secondo le ultime anticipazioni della soap Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima da lunedì 15 a venerdì 19 novembre su Rai 3, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Rossella e Riccardo cercheranno di fermare Mattia dal compiere i suoi folli gesti. Nel mentre, Marina sarà impegnata ad organizzare il suo matrimonio, ma Roberto continuerà a provocarla. Chiara invece dopo l'incidente d'auto con il padre dovrà essere operata d'urgenza. Nel mentre, Nunzio quando lo verrà a sapere correrà subito a Napoli per stare vicino a Chiara.

Rossella e Riccardo cercheranno di fermare Mattia

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 3, Rossella e Riccardo fermeranno Mattia che sarà ormai fuori controllo per provare a convincerlo ad abbandonare i suoi propositi del tutto insani. Nel mentre, Marina apprenderà che Lara sarà tornata a Napoli. Invece, Vittorio dopo i ripetuti avvertimenti di suo padre, sarà costretto a comportarsi con Speranza, in un modo del tutto diverso rispetto a come avrebbe voluto.

Poco dopo, Susanna e Niko attenderanno solo di poter vivere a pieno il loro amore. Intanto, Marina cercherà di concentrarsi al massimo sul suo matrimonio, ma nonostante ciò, si ritroverà a fronteggiare un'altra provocazione di Roberto Ferri.

Successivamente, Michele sarà pronto a tornare in radio, ma un evento improvviso potrebbe presto cambiare le carte in tavola. Nel mentre, Roberto aiutato da Lara, tenterà nuovamente di manipolare Marina, ma le cose non andranno secondo i loro piani.

Nunzio tornerà a Napoli per Chiara

Intanto, Irene avrà paura di essere abbandonata e per questo motivo compirà un gesto molto azzardato che rischierà di metterla in serio pericolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Invece, Chiara dopo l'incidente d'auto in cui è stata coinvolta con suo padre, dovrà operarsi urgentemente. Nel mentre, le condizioni di salute di Petrone appariranno subito molto gravi.

Rossella invece sarà divisa tra l'affetto di Ornella e il sentimento nei confronti di Riccardo, però la ragazza dovrà fare i conti con il carattere alquanto difficile del giovane medico.

Silvia invece confiderà a Guido di aver paura che sua figlia non l'abbia perdonata per il tradimento con Giancarlo, ai danni di Michele.

Infine, Filippo vivrà contemporaneamente un mix di emozioni. Infatti, l'uomo dopo aver vissuto una grande paura per la fuga di Irene, starà per vedere nuovamente stravolta la sua vita. Intanto, Nunzio saprà dell'incidente di Chiara e tornerà subito a Napoli per stargli vicino. Niko invece, sarà avrà sempre più pressioni allo studio.