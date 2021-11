Secondo le anticipazioni della serie televisiva Cuori, nella quarta puntata che andrà in onda in prima serata su Rai 1 domenica 7 novembre, ci saranno tante novità e colpi di scena.

In particolare, nel quarto appuntamento della fiction che ha come protagonisti Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci andranno in onda il settimo e l'ottavo episodio, in cui la protagonista Delia apparirà sconvolta e molto amareggiata a causa delle rivelazioni di Ilaria riguardo a una verità nascosta da Alberto sei anni prima, quando i due erano fidanzati e dovevano sposarsi.

Poco dopo, Alberto verrà sospeso dalla sala operatoria dal dottor Mosca, ma non demorderà e chiederà a Delia di testimoniare in suo favore per dimostrare la sua innocenza.

Delia vorrà scoprirà la verità che Alberto gli ha nascosto

Nella quarta puntata che andrà in onda domenica 7 novembre su Rai 1, verranno trasmessi il settimo e l'ottavo episodio.

In particolare, il settimo episodio della fiction sarà intitolato 'La verità' e Delia apparirà sconvolta e amareggiata dopo le rivelazioni di Ilaria sul conto del suo ex fidanzato, nonché attuale collega di lavoro, Alberto Ferrari. Infatti la donna, anche se vorrà andare avanti con la propria vita, allo stesso tempo avrà tutta l'intenzione di scoprire la verità su Alberto, quella verità che sei anni prima gli è stata negata.

Proprio per questo motivo, Delia deciderà di andare da Luisa e dopo una chiacchierata con la donna, la protagonista scoprirà come sono andate realmente le cose. Luisa però non avrà nessuna intenzione di rivangare il passato.

Alberto verrà sospeso dalla sala operatoria dal dottor Mosca

L'ottavo episodio della fiction Cuori sarà invece intitolato 'Dio non gioca a dadi'.

Delia e Alberto si ritroveranno a dover nuovamente collaborare, in quanto verrà affidato a entrambi un nuovo caso di una paziente cianotica. In questa circostanza, il dottor Mosca deciderà di sospendere Alberto dalla sala operatoria. L'uomo però non demorderà e chiederà a Delia di testimoniare in suo favore, per dimostrare la sua innocenza.

Non rimane che aspettare la messa in onda televisiva della quarta puntata della serie televisiva Cuori per scoprire ulteriori novità sul passato di Delia e Alberto. Intanto, chi volesse rivedere le precedenti puntate della Serie TV Cuori potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Rai Play.