Tante novità accadranno nel corso della quarta puntata di Un professore, la Serie TV con protagonista l'attore Alessandro Gassmann, che sta riscontrando un discreto successo su Rai 1. Gli spoiler del nuovo appuntamento in onda il 2 dicembre raccontano che Dante Balestra sospetterà che suo figlio Simone sia in pericolo dopo una soffiata di Anita.

Anticipazioni Un professore, quarta puntata: Dante crede che la vita di suo figlio sia a repentaglio

Le anticipazioni di Un professore riguardanti la quarta puntata che i telespettatori avranno modo di seguire giovedì 2 dicembre in prima visione in Italia annunciano nuove emozioni.

Nel primo episodio della serata dal titolo "Michael Foucault", Dante deciderà di affrontare un delicato argomento usando il noto sociologo Foucault, che era stato vittima di persecuzioni per colpa del suo orientamento sessuale. Balestra, a questo punto, sottolineerà agli alunni il pericolo del concetto di omologazione, che provoca spregio e coltiva l'idea di una nuova presunta varietà rispetto alla massa.

L'insegnante tenterà di approfondire la questione con il figlio Simone, sperando che la lezione sul sociologo lo induca a confidarsi con lui. Purtroppo il giovane Balestra si chiuderà ermeticamente a riccio, respingendo le iniziative del padre.

Intanto, Anita scoprirà che l'automobile di Sbarra è stata completamente rovinata a causa di Simone.

Per questo motivo, la donna si recherà da Dante per chiedere il suo intervento o l'aiuto per risolvere la delicata faccenda. Alla fine, Balestra crederà che la vita di suo figlio sia a repentaglio.

Samuel bacia Manuel, lui lo umilia

Nel secondo episodio di Un professore intitolato "Guy Debord", Dante userà uno dei pilastri del marxismo per portare la scolaresca in gita al Museo di Zoologia diretto da Clelia.

In questo frangente, Simone si farà coraggio, tanto da approfittare di un momento di solitudine per baciare Manuel. Purtroppo il gesto non verrà preso bene da quest'ultimo, che purtroppo arriverà ad umiliare il giovane Balestra.

Monica alla ricerca del suo stalker

Nel frattempo, Monica scoprirà che online gira un suo vecchio video sensuale, condiviso dall'ex fidanzato.

Per questo motivo, la visita al museo degli alunni durerà meno del previsto.

Dante, infatti, accompagnerà i suoi studenti in classe, dove celebrerà Guy Debord e l'idea di società dello spettacolo. In questo frangente, tutti affronteranno l'argomento di quanto è accaduto a Monica e con l'aiuto di Balestra si metteranno alla ricerca dello stalker per fargliela pagare cara.

Un professore è in onda ogni giovedì sui teleschermi di Rai 1 mentre gli appuntamenti persi possono essere rivisti in modalità on-demand sulla piattaforma "RayPlay".