Nuovo appuntamento con le anticipazioni su Un professore, la seguitissima serie tv con l'attore Alessandro Gassmann, reduce dal successo de I bastardi di Pizzofalcone. Gli spoiler della terza puntata, che sarà trasmessa il 25 novembre in prima serata su Rai 1, annunciano che Anita apparirà sempre più attratta da Dante Balestra, che nel frattempo scoprirà che suo figlio Simone si è innamorato di Manuel.

Anticipazioni Un professore, puntata 25 novembre: Anita è attratta da Dante

Le anticipazioni di Un professore riguardanti la terza puntata che i telespettatori avranno modo di vedere giovedì 25 novembre dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi italiani annunciano importanti novità.

Nel primo episodio della serata, dal titolo "Aristotele", Dante riuscirà a coinvolgere tutta la sua classe, spiegando cose fosse la felicità per il fondatore del Peripato nell'Atene del V - IV secolo. Poi, l'uomo chiederà a tutti gli studenti di scrivere un tema su quanto appena appreso.

Nel frattempo, Manuel consegnerà in ritardo l'auto a Sbarra. Per questo motivo, lo spacciatore lo farà picchiare da alcuni suoi scagnozzi per dargli una lezione. Ma ecco che in suo soccorso giungerà Simone, che si trovava lì per puro caso. Fortunatamente l'arrivo del giovane Balestra eviterà il peggio per l'amico, di cui è follemente innamorato.

Anita si sentirà nuovamente attratta dall'insegnante dopo che quest'ultimo ha aiutato Manuel con la complicità di Simone.

Tuttavia, la donna continuerà a ricevere le attenzioni da parte di Ettore, il suo ex fidanzato.

Infine Dante riuscirà a trovare un modo per far uscire Pin di casa.

Balestra scopre che Simone è innamorato di Manuel

Nel secondo episodio di Un professore dal titolo "Giordano Bruno", Anita approfitterà di un momento di solitudine per baciare appassionatamente Dante.

Balestra, a questo punto, ricambierà la manifestazione d'affetto nonostante non sia sicuro dei sentimenti che prova per lei. L'insegnante di filosofia, infatti, non riuscirà ad impegnarsi con una sola donna.

In seguito, l'uomo apparirà molto preoccupato visto che non riuscirà più ad avere un dialogo con suo figlio. Per scoprire cosa gli nasconde Simone, l'uomo deciderà di portare la scolaresca a Campo dei Fiori dove nel 1600 era stato condannato al rogo Giordano Bruno.

In questo modo, Dante spingerà i suoi studenti a combattere per la verità della quale non bisogna mai vergognarsi.

Purtroppo questo stratagemma non avrà grandi risvolti tanto da costringere Balestra a rovistare tra gli oggetti personali di Simone per scoprire i suoi segreti. Per questa ragione, l'uomo aprirà il computer del figlio e capirà che è segretamente innamorato di Manuel.

Infine l'insegnante si recherà a trovare Mimmo, un suo alunno finito in galera.