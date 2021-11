L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 tornerà in onda questo venerdì 26 novembre con la messa in onda della nuova puntata in diretta televisiva su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per nuovi colpi di scena che non passeranno inosservati, dato che Alfonso Signorini ha già svelato che in questo nuovo appuntamento ci sarà spazio per l'arrivo di Delia Duran. Occhi puntati anche sull'esito del nuovo televoto di questa settimana che vede coinvolta anche Sophie Codegoni.

Anticipazioni Grande Fratello Vip del 26 novembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6 di questo venerdì 26 novembre 2021, rivelano che in casa ci sarà l'arrivo di Delia Duran.

La moglie di Alex Belli, dopo aver criticato suo marito e l'atteggiamento un po' troppo confidenziale con Soleil Sorge, entrerà nella casa più spiata d'Italia.

Lo ha annunciato lo stesso Signorini nel corso della puntata di lunedì sera, dove ha svelato che Delia stava facendo la quarantena per poter varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà e in questo modo avere la possibilità di trascorrere del tempo con suo marito per chiarire tutto quello che è rimasto in sospeso.

Delia, la moglie di Alex, entra nella casa del GF Vip 6

Un confronto che toccherà da vicino anche Soleil Sorge, dato che l'ex protagonista di Uomini e donne è stata più volte duramente bacchettata da Delia, la quale non ha esitato a rinfacciarle che doveva vergognarsi per quello che stava facendo con suo marito Alex nella casa del GF Vip 6.

Come si evolverà a questo punto la situazione? Cosa succederà tra Alex, Delia e Soleil? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata serale del reality show Mediaset, prolungato fino al prossimo marzo 2022.

Inoltre, le anticipazioni di questa nuova puntata serale del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, rivelano che nel corso della puntata di venerdì 26 novembre, ci sarà spazio anche per l'esito del televoto di questa settimana che, tuttavia, non prevede eliminazioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un nuovo eliminato dalla puntata del GF Vip del 26 novembre

Questa settimana, ad essere soggetti al verdetto del pubblico sono quattro concorrenti di questa sesta edizione del GF Vip: Carmen Russo, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni. Tuttavia, come ha svelato Alfonso Signorini al termine della scorsa puntata, non ci sarà nessun nuovo eliminato dalla casa.

Non mancheranno poi le nuove nomination che porteranno alla rosa dei candidati a rischio per la puntata di lunedì 29 novembre, quando ci saranno anche nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco nella casa più spiata d'Italia.