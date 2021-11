Nelle prossime puntate di Una vita i telespettatori assisteranno al ritorno di Santiago Becerra, il quale rapirà Genoveva e Felipe. Questi ultimi si staranno recando fuori città per ripetere la luna di miele, visto che della precedente Alvarez Hermoso non avrà memoria. Sarà durante il viaggio che i due finiranno nelle mani di Santiago. Come reagirà Genoveva quando scoprirà l'identità del rapitore?

Santiago Becerra fa ritorno in Una vita

Ii fan italiani di Una vita le prossime settimane di messa in onda della soap riserveranno numerosi colpi di scena.

Dando uno sguardo a ciò che è già stato trasmesso in Spagna, si viene a conoscenza del fatto che Santiago Becerra farà ritorno ad Acacias, pronto a trovare le prove che incastrino Genoveva per l'omicidio di Marcia. Becerra comincerà a pedinare la dark lady la quale, nel frattempo, comincerà a sospettare che Felipe stia fingendo l'amnesia.

Genoveva e Felipe lasciano la città per il loro viaggio di nozze

Nel corso delle prossime puntate Liberto non vedrà di buon occhio l'atteggiamento di Genoveva verso Felipe e sarà sul punto di raccontare all'amico la verità sul suo passato. Liberto però, cambierà idea, visto che avrà timore di sconvolgere Felipe. Genoveva, intanto, si accorgerà del fatto che qualcuno la stia spiando e chiederà a Cesareo di stare attento.

Intanto i dubbi di Genoveva sull'amnesia di Felipe sembreranno svanire nel momento in cui udirà una conversazione tra lui e Ramon. La dark lady a questo punto, certa che Alvarez Hermoso non abbia ricordi dei suoi ultimi dieci anni di vita, proporrà all'uomo di ripetere il loro viaggio di nozze.

Genoveva scopre che a rapire lei e Felipe è stato Santiago

In Una vita, Felipe e Genoveva prepareranno tutto e lasceranno la città per ripetere la loro luna di miele. La dark lady sarà però all'oscuro del fatto che Santiago si informerà sul loro viaggio. Dando uno sguardo alle anticipazioni si viene a sapere che proprio Becerra intercetterà Felipe e Genoveva nel momento in cui saranno quasi arrivati a destinazione.

I due verranno rapiti e rinchiusi in un casolare abbandonato, dove verranno tenuti legati. Qui Felipe prometterà a Genoveva di tirarla fuori di lì, costi quel che costi. Successivamente Genoveva scoprirà con terrore, che a rapire lei e Felipe è stato Santiago Becerra. Cosa succederà ora? Per scoprirlo bisognerà seguire i prossimi episodi di Una vita, ricordando che la soap iberica va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10. Per rivedere invece gli episodi già trasmessi basta collegarsi sul sito Mediaset Play Infinity.