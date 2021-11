I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e nel corso della puntata trasmessa giovedì 4 novembre su Canale 5 la dama Ida Platano si è resa protagonista di una gaffe che l'ha messa in grande imbarazzo. Ida, che da poco tempo ha chiuso la sua relazione col cavaliere Marcello, ha scelto di voltare pagina e lo ha fatto lasciandosi andare tra le braccia del nuovo pretendente Diego. I due sono stati molto bene insieme ma, quando si sono ritrovati a centro studio per il confronto, Ida lo ha confuso con il suo ormai ex Marcello.

Imbarazzo in studio per Ida Platano: tremenda gaffe a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante la puntata di Uomini e donne in onda su Canale 5, Ida ha fatto un bilancio dell'incontro che c'è stato con Diego fuori dallo studio.

I due sono stati protagonisti di una esterna ed entrambi hanno ammesso di essere stati molto bene l'uno in compagnia dell'altra.

Insomma sembrerebbe proprio che, dopo l'addio turbolento con Marcello e le conseguenti accuse che si sono scambiati, Ida sia riuscita a voltare pagina e a trovare un nuovo cavaliere col quale provare a costruire qualcosa di serio insieme.

Tutto sembrava procedere per il verso giusto, fino a quando Ida non si è resa protagonista di una gaffe che l'ha fatta sentire mortificata e imbarazzata.

La dama di Uomini e donne over, mentre stava facendo il suo discorso, ha confuso Diego con Marcello, chiamando la nuova fiamma col nome del suo ormai ex pretendente.

Ida confonde Diego con il suo ex Marcello

Un lapsus che ha messo in forte imbarazzo Ida, la quale si è sentita mortificata e non ha potuto fare a meno di mettersi le mani sul viso, dopo essersi resa conto della gaffe fatta in studio in presenza del suo nuovo corteggiatore.

A quel punto la dama ha chiesto scusa a Diego per quanto fosse accaduto e, a darle una mano, ci ha pensato anche Tina Cipollari, che ha provato a sdrammatizzare l'accaduto sottolineando che sono cose che possono succedere e che non c'era nulla di grave.

Anche Diego ha risposto alla gaffe di Ida con un sorriso sulle labbra, salvo poi "avvertire" la dama del trono over di fare maggiore attenzione e di evitare ulteriori sbagli.

Marcello litiga con Armando a Uomini e donne

Insomma un pomeriggio decisamente movimentato quello che ha visto protagonista Ida Platano, così come ieri pomeriggio lo è stato per Marcello.

Il cavaliere, infatti, si è ritrovato a fare i conti con le accuse di Armando, il quale sostiene che sarebbe ancora legato alla sua ex fidanzata.

Affermazioni che hanno mandato in tilt Marcello, al punto che nello studio di Uomini e donne è nata un'accesissima discussione tra i due cavalieri del trono over.