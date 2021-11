Nuove trame aspettano i telespettatori di Una vita, la soap opera in onda su Canale 5 nel primo pomeriggio. Le anticipazioni di Acacias 38 raccontano che Lolita dovrà affrontare un periodo buio, caratterizzato dal tradimento di Antonito e dalla malattia che non le lascerà speranze. Intanto, Genoveva sarà gelosa di Felipe e, saputo della sua intenzione di lasciare il quartierino, se la prenderà con il povero Tano.

Una Vita, nuove puntate: Antonito spezza il cuore a Lolita

Tanti nuovi avvenimenti sconvolgeranno i vicini di Acacias 38 nei prossimi episodi di Una Vita.

Le anticipazioni svelano che Lolita scoprirà, suo malgrado, il tradimento di Antonito. Nello stesso tempo, arriveranno gli esiti degli esami ai quali si è sottoposta per i continui malesseri e la diagnosi non lascerà speranze: ha pochi giorni di vita.

Antonito implorerà il perdono di Lolita, che gli chiederà del tempo per metabolizzare quanto successo. Palacios junior le prometterà anche di trovare un dottore in grado di trovare una cura per la patologia che l'ha colpita all'improvviso.

Nel frattempo, Marcos dirà a Soledad di stare per partire per un viaggio inaspettato, senza fornire ulteriori dettagli. Che cosa sta tramando?

Felipe pronto all'addio

Tempo di ritorni inaspettati ad Acacias 38: le nuove anticipazioni spagnole svelano che Arantxa rientrerà nel quartiere, decisa a iniziare una nuova vita con Cesareo.

I due si fidanzeranno ufficialmente e, dopo aver organizzato una festa per salutare gli amici, annunceranno di voler partire per i Paesi Baschi.

Genoveva, finita in prigione per l'omicidio di Marcia, troverà il modo per uscire dal carcere grazie alle sue preziose conoscenze. Con l'aiuto di un ambiguo arciprete, Salmeron riuscirà nel suo intento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto, Felipe maturerà la decisione di partire per l'Austria, dove risiede suo figlio Tano. La notizia arriverà subito alle orecchie di Genoveva, che non la prenderà affatto bene.

Genoveva fuori controllo, spoiler Una Vita

Dopo diversi anni, Felipe incontrerà Genoveva. Il loro sarà un faccia a faccia pieno di risentimento e tensione.

Salmeron non perderà tempo per minacciarlo, mettendolo di fronte a un ultimatum: se lascerà Acacias 38 suo figlio Tano verrà ucciso.

Come svelano le anticipazioni di Una Vita delle nuove puntate, Felipe non si farà intimorire e deciderà comunque di partire per raggiungere il figlio, certo che una volta con lui, non correrà più nessun pericolo.

Genoveva, infuriata, metterà alle calcagna di Felipe delle spie, che dovranno informarla di ogni suo movimento: Tano scamperà alla furia della perfida Salmeron o sarà la sua ennesima vittima? Per saperne di più non resta che attendere le prossime anticipazioni.