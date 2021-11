Nervi tesi nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che prosegue la sua messa in onda quotidiana su Canale 5. Gli ultimi retroscena legati a quello che è accaduto nel corso delle riprese che andranno in onda prossimamente in tv rivelano che tra Ida e Diego è arrivato il momento della resa dei conti finale e, come se non bastasse, il cavaliere si è ritrovato al centro delle polemiche e protagonista di una lite con Armando e Tina Cipollari, con richiesta ben precisa alla conduttrice di censurare alcune scene.

Retroscena Uomini e donne: scoppia la lite tra Diego, Tina e Armando

Nel dettaglio, tutto è partito nel momento in cui Ida e Diego si sono ritrovati al centro dello studio di Uomini e donne per fare un bilancio e confrontarsi su quanto è accaduto nel corso delle ultime riprese della trasmissione.

Il cavaliere, infatti, non ha gradito alcuni atteggiamenti di Ida e pur professandosi innamorato, ha scelto di non uscire più dallo studio con lei.

Un gesto che ha raffreddato i rapporti, al punto che Ida ha annunciato la sua decisione di voler dire addio alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, ma lo ha fatto andando via da sola e non in coppia con Diego. I due, quindi, hanno intrapreso due strade completamente differenti ma prima di questo addio, Diego ha dovuto fare i conti con gli attacchi di Armando e Tina.

Tina perde le staffe contro Diego

I retroscena sulle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che il primo a puntare il dito contro Diego è stato Armando, il quale ha messo in dubbio la sua sincerità e quel suo modo di fare "pulito", mostrato in queste settimane durante le fasi di conoscenza con Ida Platano.

Tuttavia, la discussione ha assunto dei toni decisamente infuocati nel momento in cui ha preso la parola Tina Cipollari, protagonista di una accesa lite in studio con Diego. L'opinionista di Uomini e donne ha usato termini molto forti e offensivi nei confronti dell'ormai ex pretendente di Ida Platano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Diego chiede a Maria di censurare la lite a Uomini e donne

Tali scene sono state ritenute eccessive dallo stesso Diego che, nel bel mezzo delle riprese, ha chiesto a Maria De Filippi di censurarle nel momento della post-produzione per la messa in onda su Canale 5. Il cavaliere, quindi, ha proposto alla conduttrice di tagliare quei pezzi della registrazione legati alla lite che lo ha visto protagonista con Tina e Armando, così da evitare di far stare male suo figlio.

Secondo Diego, infatti, suo figlio adolescente non avrebbe gradito quelle pesanti offese rivolte nei confronti del padre e quindi, per proteggerlo, ha chiesto alla conduttrice di U&D di esaudire questa sua richiesta, procedendo così con la censura di quelle scene.