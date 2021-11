Le avventure della soap opera iberica Una vita sono sempre più travolgenti. Nel corso degli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 6 al 12 dicembre 2021, Cesareo incontrerà una persona che non si sarebbe aspettato di rivedere nel quartiere, cioè Santiago Becerra. Lolita Casado invece farà i conti con un malessere.

Spoiler Una vita dal 6 al 12/12: Genoveva viene minacciata, Santiago si rifugia a casa dei Dominguez

Anche le puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 6 a domenica 12 dicembre, non deluderanno il pubblico. Dalle anticipazioni si evince che Genoveva - anche se continuerà a essere turbata per aver visto uscire dal portone di casa un uomo incappucciato - sarà sempre più contenta del riavvicinamento tra lei e Felipe.

A far tornare il malumore alla darklady sarà Mendez, visto che le annuncerà di aver avviato delle indagini sulla scomparsa di Velasco. In seguito Salmeron rimarrà turbata, nell’istante in cui troverà una scatola che avrà al suo interno dei ritagli di giornale riguardanti il decesso di Marcia.

Nel frattempo Liberto quando tenterà di essere sincero verrà zittito da Felipe, che preferirà continuare a viversi i momenti di serenità al fianco della moglie. A questo punto Alvarez Hermoso farà sapere alla consorte di aver impedito a Seler di dirgli la verità su di lei: Genoveva dopo aver rassicurato il marito troverà un biglietto minatorio.

In seguito ci sarà il ritorno inaspettato di Santiago nel quartiere iberico, che dirà a Cesareo di voler vendicare la morte di Marcia.

A sorpresa Becerra si servirà della complicità di Cesareo per nascondersi a casa dei Dominguez: per merito di questo escamotage il brasiliano inizierà a spiare Genoveva, che non appena si accorgerà di essere osservata da qualcuno chiederà a Cesareo di guardarle le spalle. La presenza di Santiago rischierà di essere scoperta da Jacinto quando sentirà dei rumore provenienti dall’appartamento di Bellita e José Miguel, facendo allarmare Cesareo.

Felipe invece si recherà in ospedale per ricevere l’approvazione dei medici sulla decisione di tornare a lavorare. Intanto Liberto sarà sempre più convinto che Alvarez Hermoso debba sapere come stanno veramente le cose tra lui e Genoveva, anche se quest’ultima gli ordinerà di non parlare con suo marito del suo passato. A proposito di ciò Felipe assicurerà a Casilda si non avere idea di chi fosse Marcia.

Bellita e il marito si recano dalla figlia, Lolita teme di essere incinta

Nel contempo Bellita dopo aver appreso che sua figlia Cinta rischia l’aborto sarà decisa ad annullare la sua esibizione davanti al re per recarsi a Buenos Aires, invece José Miguel cercherà di far cambiare idea alla moglie. Alodia non nasconderà la sua paura al pensiero di dover partire per l’Argentina per dover salire sulla nave: per fortuna la domestica affronterà il viaggio in tranquillità grazie a Fabiana e Casilda, per averle fatto ingerire qualche goccia di passiflora.

Intanto Anabel e Miguel saranno sempre più vicini, invece Ramon non approverà il comportamento dei domestici nei confronti di suo figlio Antonito. Lolita invece non reagirà bene quando suo marito esulterà di gioia non appena saprà di avere tante ammiratrici.

La moglie di Antonito prenderà un grosso spavento alla stessa maniera di Carmen e Susana, quando nella sua bottega metterà piede un bandito: a evitare il peggio ci penserà Sabina venendo elogiata dai vicini per il suo grande coraggio. Dopo il terribile accaduto Antonito farà il possibile per sottoporre al Parlamento il tema della sicurezza sulle strade, invece Lolita perderà i sensi a causa di un malore improvviso: quest’ultima quando riaprirà gli occhi si rifiuterà di farsi visitare dal medico. Carmen cercherà di far cambiare idea a Lolita, dicendole che potrebbe essere di nuovo in dolce attesa. Purtroppo Antonito non sarà entusiasta, quando sua moglie ipotizzerà di poter aspettare un altro figlio.

Felicia su tutte le furie con Susana, Aurelio e Natalia Quesada arrivano ad Acacias 38

Successivamente Roberto e Sabina porteranno avanti le proprie ricerche sulle loro operazioni notturne di scavo sotto il ristorante, rischiando di essere sorpresi da Cesareo.

Felicia invece si arrabbierà con Susana, quando si lascerà andare a delle critiche sia sul suo matrimonio con Marcos, e su sua figlia Camino. A questo punto si assisterà all’arrivo dei fratelli Aurelio e Natalia Quesada, disposti a tutto per riuscire a vendicarsi dei Bacigalupe per il male che gli hanno procurato.

Marcos quando incontrerà il nuovo arrivato dimostrerà di non vederlo di buon occhio: in tale circostanza il marito di Felicia riceverà una lettera scritta dal padre di Aurelio.

Anabel e Natalia invece si riveleranno essere amiche sin dall’infanzia: la situazione sembrerà destinata a complicarsi quando quest’ultima inizierà a fare la corte a Miguel, dopo che la sua vecchia conoscente le dirà che non è il suo fidanzato.