La prossima settimana sulla rete ammiraglia Mediaset avrà inizio la seconda stagione dell’appassionante sceneggiato di origini turche Love is in the air, e il debutto sarà a dir poco scoppiettante. Nel corso dell’episodio che andrà in onda sul piccolo schermo il 3 dicembre 2021, Serkan Bolat (Kerem Bürsin) farà un passo indietro nei confronti di Eda Yildiz (Hande Erçel), visto che la fanciulla riceverà le sue scuse per il duro atteggiamento avuto per renderle il lavoro difficile. L’imprenditore inoltre vorrà cenare con l’architetta paesaggista, pretendendo di poter parlare con lei come due adulti.

Spoiler Love is in the air, puntata del 3 dicembre: Eda chiede a Melek di tenere Ayfer e Kiraz lontane da Serkan

Nella centoquarantasettima puntata della soap opera di successo che farà compagnia ai fan italiani venerdì 3 dicembre su Canale 5 e dalle ore 16:55 sino alle 17:30 circa, il tentativo di Piril (Başak Gümülcinelioğlu) di non far rimettere piede Serkan nell’hotel a Sile in cui lavora Eda su richiesta della sua amica purtroppo fallirà.

Dalle anticipazioni si evince che l’imprenditore farà ritorno nella struttura costringendo la giovane Yildiz a rivolgersi alla sua amica Melek (Elçin Afacan) a cui non manca affatto la fantasia: quest’ultima non dovrà far incontrare per nessun motivo Ayfer (Evrim Doğan), Kiraz (Maya Başol) e Serkan.

Melo con una trovata alquanto improbabile, sembrerà riuscire a non deludere la sua amica.

Serkan invita Eda a cena dopo averla messa in difficoltà durante la presentazione di un progetto

In seguito Serkan e Eda non avranno altra scelta oltre a quella di collaborare insieme, per la ristrutturazione di un albergo situato a Sile: l’imprenditore sarà referente per gli interni, mentre la giovane Yildiz dovrà occuparsi degli esterni.

Purtroppo ci saranno altre incomprensioni tra Eda e Bolat anche durante le ore di lavoro, poiché quest’ultimo in virtù del passato che lo lega alla fanciulla comincerà a metterla seriamente in difficoltà. Serkan in qualità di capo architetto e sotto lo sguardo di tutti coloro che saranno presenti, chiederà a Eda di voler vedere la presentazione del suo progetto per decidere se affidarle l’incarico oppure no.

Il figlio di Aydan (Neslihan Yeldan) quando si renderà conto di essere stato troppo rigido con la giovane Yildiz, per farsi perdonare oltre a chiederle scusa la inviterà a cena con l’obiettivo di poter affrontare una volta per tutte delle questioni irrisolte di cui parlare dopo la loro separazione. Eda e Serkan riusciranno a chiarirsi dopo essersi ritrovati? Ma soprattutto quest’ultimo apprenderà di essere il padre di Kiraz?