Prosegue l’appuntamento con la sesta stagione della soap opera Il Paradiso delle Signore dal lunedì al venerdì. Gli spoiler delle puntate in onda dal 6 al 10 dicembre 2021, dicono che la signora Agnese Amato dopo aver rischiato di mettere a rischio la sua occupazione lavorativa a causa di una distrazione, verrà anche colta da un malore improvviso.

Spoiler, Il Paradiso delle signore episodi al 10 dicembre: Gemma e Marco si baciano

Negli episodi che verranno trasmessi su Rai 1 dal 6 al 10 dicembre, Irene non sarà affatto contenta quando apprenderà che Stefania ha deciso di andare a vivere con suo padre Ezio: Cipriani abbastanza amareggiata si assenterà al lavoro, ma subito dopo grazie a Gloria si renderà conto di aver esagerato.

A questo punto Irene si presenterà a casa dei Colombo durante l’ora di cena, per scusarsi con Stefania.

A proposito della giovane Colombo, il direttore Vittorio in attesa dell’uscita del nuovo numero de Il Paradiso Market le proporrà di affiancare Marco nella redazione: tra il nipote di Adelaide e Stefania inizieranno a esserci le prime incomprensioni. Quest’ultima, oltre a non stimare professionalmente il suo collega, non perderà tempo per proteggere la sua sorellastra Gemma su richiesta di Veronica quando vedrà il ragazzo continuare a corteggiarla. Nonostante ciò la figlia di quest’ultima e Marco si scambieranno il loro primo bacio.

Flora tende un tranello a Umberto e Adelaide, Agnese si sente male

Intanto Flora dopo l’esito straordinario del lancio della nuova collezione de Il Paradiso otterrà un riconoscimento non indifferente in campo lavorativo: la fanciulla diventerà stilista del lussuoso negozio milanese a tempo indeterminato. Nonostante le soddisfazioni, la giovane Ravasi continuerà a essere tormentata per non essere ancora riuscirà a far luce sulla scomparsa del padre Achille: Flora non nasconderà la sua preoccupazione soprattutto sotto lo sguardo dei suoi coinquilini Umberto e Adelaide.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non passerà molto per vedere quest’ultima architettare una trappola ai danni di Flora che sembrerà funzionare, dopo aver sospettato che potrebbe avere delle cattive intenzioni. Mentre l’astuta contessa si preparerà al meglio per smascherare Flora, quest’ultima vorrà indagare sul passato dei Guarnieri per capire cosa è successo al suo genitore.

La giovane Ravasi per impedire a Umberto e ad Adelaide di arrivare alla verità tenderà un tranello ai due cognati, deludendo il commendatore.

In seguito Armando dopo non essere riuscito a dire la verità a Salvatore, farà i conti con l’ira di Agnese che lo rimprovererà per aver parlato a suo figlio della loro storia d’amore. La signora Amato parecchio angosciata per la dura reazione del suo consanguineo finirà per commettere un grosso errore all’atelier, poiché si dimenticherà il ferro da stiro acceso: anche se non ci sarà alcun pericolo Vittorio inviterà la sarta a prendersi una pausa. A complicare la situazione sarà il fatto che verrà fissata la data dell’intervento a cui dovrà sottoporsi Tina, per risolvere il suo problema alle corde vocali.

Anna invece non gradirà il freddo atteggiamento di Salvatore nei confronti della madre. Purtroppo Agnese a causa di un malessere farà prendere un brutto spavento a Vittorio e Tina, poiché cadrà a terra.

Infine al grande magazzino mancherà poco per l’allestimento dell’albero di Natale: Dora vorrà approfittare di questa occasione per riavvicinarsi a Nino.