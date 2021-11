Al termine della 23ª puntata del GFVip, si è sollevato un polverone mediatico. Nel corso di uno sfogo, Jessica Selassié si è lamentata di essere sempre rimproverata in confessionale. Secondo alcuni utenti del web, gli autori censurerebbero i racconti delle sorelle Selassié per farle apparire diversamente in puntata.

Riepilogo puntata

Nella puntata di lunedì 29 novembre, le sorelle Selassié sono state al centro di forti discussione. Signorini ha parlato di una sorta di “scontro generazionale” all’interno del GFVip. Nel dettaglio, le sorelle Selassié avrebbero chiesto agli “over” di farsi da parte per lasciare strada alle “nuove leve”.

Tale discorso ha mandato su tutte le furie Katia Ricciarelli. La 75enne ha rimproverato le Principesse d’Etiopia, invitandole ad avere un atteggiamento più maturo. Poi, ha fatto sapere a Jessica che prima la stimava ma ora non crede più in lei.

Lo sfogo di Jessica

Nel post-puntata Jessica Selassié ha avuto un crollo emotivo. La diretta interessata parlando con Patrizia Pellegrino ha confidato che la sua più grande paura, è quella di deludere la famiglia. A detta della ragazza, il padre ci tiene che le figlie facciano un percorso perfetto al Reality Show. A tale proposito la 26enne ha fatto sapere che insieme a Clarissa (eliminata) e Lulù non vengono mai lasciate parlare, ma solo rimproverate.

In seguito allo sfogo della Principesse d’Etiopia, alcuni telespettatori del GFVip hanno ipotizzato una sorta di censura da parte degli autori nei confronti delle tre sorelle. Scendendo nel dettaglio, un utente ha riportato una presunta frase pronunciata da Jessica: “Non mi sopportano in confessionale, dicono sempre di stringere”.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, l’utente ha sostenuto che Jessica abbia riferito che i suoi confessionali vengono sempre tagliati o addirittura non mostrati in diretta. A fare eco all’utente, ci ha pensato un altro telespettatore: "Jessica per la terza volta spiega quello che ha detto in confessionale ma viene censurata”. Ovviamente, si tratta solo di supposizione avanzate da alcuni utenti del web visto che non c’è nulla di confermato.

La stoccata di Manila Nazzaro

Al termine della 23^ puntata del GFVip, Manila Nazzaro ha commentato quanto accaduto in diretta. L’ex Miss Italia ha riferito di non avere gradito l’atteggiamento delle sorelle Selassié: “Si chiama Grande Fratello Vip e voi di vip non avete nulla”. Dunque, secondo Manila le tre sorelle dovrebbero già ringraziare di essere state inserite nel cast. Infine, la 44enne ha fatto sapere di ritenere il pensiero delle tre ragazze fuori luogo: “Pretendono di restare dentro a discapito di altre persone perché sono vecchie. Ma che discorso è?”