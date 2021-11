Proseguono le anticipazioni di Love is in the air: le puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 6 al 10 dicembre si concentreranno sul nuovo equilibrio che Eda e Serkan dovranno trovare dopo essersi ritrovati a cinque anni dal loro ultimo incontro.

Bolat sarà determinato a riconquistare la sua ex, ma la paesaggista avrà un grosso segreto da nascondere, ossia sua figlia Kiraz. Intanto, Aydan dovrà contrastare il suo fidanzato, che vorrà rendere pubblica la loro relazione: una lettera scritta dalla donna determinerà una serie di equivoci.

Melo dirà che Kiraz è sua figlia

Le puntate di Love is in the air in onda da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre prenderanno il via dal sostegno che Piril, Engin e Melek daranno a Serkan e Eda per cercare di non farsi travolgere di nuovo dalla loro relazione. Aydan cercherà di bloccare Kemal, il quale giunto in albergo, cercherà di dire a Bolat di essere il fidanzato della moglie.

Intanto, Eda chiederà a Serkan di allontanarsi per sempre da lei: l'architetto sconvolto chiederà aiuto alla madre e mancherà poco a scoprire che Kemal è nascosto in bagno. Aydan deciderà di restare nell'albergo dove lavora Eda per poterla controllare offrendosi alla padrona Deniz come curatrice degli arredi.

Intanto, Melo dichiarerà che Kiraz è figlia sua e di un dipendente dell'albergo, Burak, per depistare Serkan, il quale su richiesta della proprietaria dell'hotel inizierà a lavorare di nuovo fianco a fianco con Eda.

Nel frattempo, Ayfer con l'aiuto di Melek cercherà di mettere a punto un piano per allontanare Bolat. Mentre Kiraz starà al gioco fingendosi la figlia Melo, Eda con Burak ripercorrerà la sua storia con l'architetto.

Aydan scrive una lettera al figlio

Mentre Eda sembrerà intenzionata a dire la verità sulla figlia a Serkan con una lettera, anche Ayfer deciderà di scrivere una missiva al figlio per rivelargli la sua relazione con Kemal.

Ma la lettera cadrà nelle mani di Melek, la quale (pensando che si tratti di una missiva da parte di Eda e pensando che la sua amica sia stata troppo precipitosa) chiederà l'aiuto di Ayfer per parlare con l'architetto di Kiraz. Da qui si susseguiranno una serie di equivoci, che porteranno alla scoperta che la lettera non è stata scritta da Eda.

Mentre Engin e Piril risolveranno qualche controversia familiare calandosi ognuno nelle necessità dell'altro, Serkan inviterà Eda in ufficio per parlare di lavoro ma la paesaggista arrivando alla ArtLife si renderà conto che in ufficio sono rimasti solo loro due. Dopo un primo momento di imbarazzo, Eda e Serkan ritroveranno al complicità di un tempo, lavorando in maniera molto produttiva.