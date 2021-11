Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 22 al 26 novembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Genoveva, la quale comincerà ad avere dei sospetti sul conto di suo marito Felipe mentre Maite ritornerà in maniera segreta ad Acacias per stare con Camino e progettare insieme la fuga che hanno intenzione di compiere al più presto per vivere serenamente il loro grande amore.

Felipe viene manipolato dalla moglie? Anticipazioni Una Vita 22-26 novembre

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Una Vita previste nel corso della settimana 22-26 novembre 2021, rivelano che Liberto sarà a dir poco arrabbiato per il controllo che Genoveva continua ad avere su Felipe e sulla sua amnesia.

Sta di fatto che dopo le incomprensioni di qualche settimana fa, tra Ramon e Felipe tornerà di nuovo il sereno: i due amici metteranno una pietra sopra al passato anche se Ramon continuerà ad essere preoccupato, perché teme che la perfida dark lady di Acacias possa in qualche modo manipolare il suo amico.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita che saranno trasmesse fino al 26 novembre 2021 su Canale 5, rivelano che Genoveva comincerà a notare degli atteggiamenti strani da parte del marito e per questo motivo apparirà molto dubbiosa nei suoi confronti.

Genoveva nutre dei sospetti su Felipe

In particolar modo, Genoveva beccherà Felipe durante una conversazione con la domestica Laura e resterà particolarmente sorpresa. Cosa avranno da dirsi? E' questa la domanda che si porrà Genoveva, non avendo chiaro il quadro della situazione.

Sta di fatto che, nonostante Felipe cercherà di spazzare via ogni sospetto da parte di sua moglie, Genoveva non sarà affatto tranquilla e continuerà a non fidarsi al 100% di suo marito.

Come se non bastasse, poco dopo l'incontro con Laura, beccherà Felipe impegnato in una conversazione anche con Mendez: l'ennesimo sospetto che finirà per rendere la dark lady di Acacias particolarmente dubbiosa.

Il ritorno segreto di Maite: anticipazioni Una Vita 22-26 novembre

E poi ancora, le trame delle nuove puntate di Una Vita che andranno in onda dal 22 al 26 novembre in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in quartiere di Maite.

Il rientro della pittrice, però, avverrà in gran segreto dato che lei e Camino stanno progettando di scappare insieme a Parigi e quindi di iniziare una nuova vita lontane da tutti i pregiudizi.

Proprio per questo motivo, Camino chiederà ad Anabel di non svelare a nessuno la notizia del ritorno di Maite.