Love is in the air, la soap turca del pomeriggio di Canale 5 non se la cava benissimo dal punto di vista degli ascolti. Durante le ultime settimane di programmazione, le puntate della serie con protagonisti Eda e Serkan hanno perso appeal sul pubblico italiano: gli ascolti sono in netto calo e per il mese di dicembre, potrebbe essere attuato un nuovo cambio programmazione.

Crollano gli ascolti della soap Love is in the air su Canale 5

Nel dettaglio, gli ascolti di Love is in the air non sembrano essere più positivi come quelli di questa estate.

La soap con protagonisti Eda e Serkan, nel corso dell'ultimo periodo, si è assestata su una media che oscilla tra il 14 e il 15% di share, perdendo più di 3/4 punti percentuali rispetto alla striscia del Grande Fratello Vip 6 che ne precede la messa in onda su Canale 5.

Il dato preoccupate, poi, è arrivato anche questo sabato pomeriggio, quando l'episodio della soap in onda dopo Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo, si è fermato ad una media del 13%.

Insomma, dati decisamente sottotono per questo prodotto che, in piena estate, era riuscito a toccare anche picchi del 20% di share su Canale 5.

Il motivo di questo crollo ascolti potrebbe essere ricercato nella programmazione "stramba" che Mediaset ha riservato alla soap in questa stagione autunnale.

Novità in arrivo per la seconda stagione della soap con Eda e Serkan

La serie va in onda dalle 16:50 alle 17:35 circa: 45 minuti complessivi, intervallati da un bel po' di spot pubblicitari che rendono quasi impossibile riuscire a permettere ai fan di appassionarsi alle vicende della coppia.

Sta di fatto che la prima stagione di Love is in the air si avvia verso il gran finale: il 27 novembre andrà in onda (salvo variazioni dell'ultimo minuto) l'ultima puntata, dopodiché Mediaset ha già acquistato i diritti per la messa in onda della seconda stagione.

Tuttavia, stando a quanto apprende Blasting News, a partire da dicembre, complice il cambio programmazione che interesserà i programmi del daytime (tra cui Uomini e donne, Amici 21, Pomeriggio 5) per la sosta natalizia, ecco che anche l'appuntamento con la serie turca potrebbe subire variazioni.

Cambio programmazione per Love is in the air a dicembre

Le puntate della seconda stagione della soap opera previste su Canale 5, potrebbero tornare ad avere la durata di un'ora, dato che per diverse settimane, ci sarà "spazio libero" nel palinsesto della rete ammiraglia.

L'ipotesi è quella che, per risollevare le sorti della soap turca, da metà dicembre venga trasmessa alle 14:45 dal lunedì in cui comincerà la pausa di Uomini e donne, oppure che vada in onda dalle 16:55 alle 18:40 circa, occupando così gran parte del pomeriggio di Canale 5.

In questo modo, quindi, verrebbe accelerate la messa in onda degli episodi e già da fine gennaio, Mediaset potrebbe lanciare una nuova soap nella fascia pomeridiana, prima di Pomeriggio 5.