Ieri, domenica 14 novembre, è stata registrata una nuova puntata di U&D, la seconda di questa settimana. Sui social network stanno circolando le anticipazioni di quello che è successo in studio, compresi gli aggiornamenti sul tira e molla tra Ida e Diego. Isabella e Biagio sono stati al centro di nuovi litigi, mentre la tronista Andrea Nicole ha baciato sia Alessandro che Ciprian. Assente alle riprese di questo weekend, Gemma Galgani che ha contratto il Coronavirus ed è in isolamento a casa.

Spoiler sulle nuove puntate di U&D

Il weekend appena trascorso, ha regalato parecchi colpi di scena ai fan di U&D.

Le anticipazioni che sono trapelate sulle due puntate che sono state registrate il 14 e il 15 novembre, fanno sapere che Gemma non era in studio per motivi di salute.

Come ha spiegato Maria De Filippi sabato scorso, Galgani è risultata positiva al Coronavirus e quindi, per un po' di tempo, non potrà partecipare alle riprese del dating-show di persona. La dama del Trono Over, però, è intervenuta in collegamento da casa sua, dove dovrà restare finché non sarà completamente guarita.

Tra i momenti ai quali la torinese non ha potuto assistere in questi giorni, spicca sicuramente quello che è stato dedicato a Tina Cipollari. L'opinionista ha compiuto gli anni ed è stata festeggiata davanti alle telecamere da tutto il cast, conduttrice e tronisti compresi.

Aggiornamenti su Ida e Diego a U&D

Le puntate di U&D che Maria De Filippi ha condotto il 14 e 15 novembre, hanno avuto come protagonisti anche Ida e Diego. Contrariamente a quello che si era inteso leggendo le anticipazioni delle riprese della scorsa settimana, Platano non ha lasciato il programma, anzi ha ribadito le proprie posizioni anche in questi giorni.

La dama del Trono Over non si è ancora riavvicinata a Tavani, che continua imperterrito a dichiararle amore davanti alle telecamere. Il romano, infatti, ha rifiutato una signora che ha scritto alla redazione per poterlo conoscere, e il motivo principale è proprio il forte sentimento che prova per la parrucchiera.

Quest'ultima, comunque, non sembra intenzionata a tornare sui propri passi, tant'è che ieri ha litigato ancora con il cavaliere col quale stava per lasciare lo studio non più di una decina di giorni fa.

News sulle troniste di U&D

Gli spoiler delle puntate di U&D che andranno in onda tra qualche settimana, fanno sapere che Isabella è stata di nuovo al centro di aspre critiche. La dama continua a non convincere sia Armando che Gianni Sperti, che ogni volta colgono la palla al balzo per contestare i suoi comportamenti e le conoscenze che fa. Ricci, inoltre, di recente si è anche scontrata con Marika, la giovane collega di parterre che ha avuto una frequentazione con il suo "antagonista" Incarnato.

Biagio, invece, potrebbe aver trovato l'amore: il napoletano ha raccontato col sorriso degli incontri che ha avuto con Bernarda, la donna che lo starebbe aiutando a voltare pagina dopo tante delusioni.

Per quanto riguarda i giovani del cast, Roberta non ha baciato nessuno e ha dovuto far fronte ad un "no" di Luca: il corteggiatore si è rifiutato di uscire in esterna con la tronista, mentre il "rivale" Samuele ha pianto e ha lasciato lo studio.

Andrea Nicole, invece, ha vissuto molte emozioni sia con Alessandro che con Ciprian, tant'è che ha baciato entrambi davanti alle telecamere.

Della new entry Matteo Ranieri (ex spasimante e scelta di Sophie Codegoni), invece, non si sa ancora nulla: il ragazzo, comunque, dovrebbe aver cominciato a frequentare alcune corteggiatrici anche se per ora non è emerso nessun particolare feeling degno di nota.