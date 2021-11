Le puntate di Una vita in onda su Canale 5 nel corso del mese di novembre saranno ricche di colpi di scena. In primis i telespettatori vedranno il ritorno di Maite ad Acacias per stare accanto a Camino. Le due donne poco dopo, decideranno di trasferirsi a Parigi, lasciando per sempre il quartiere. Un addio che avverrà subito dopo le nozze di Felicia con Marcos. Novità anche per quanto riguarda Velasco. L'avvocato verrà infatti ucciso per mano di Laura, la quale nel frattempo si sarà alleata con Genoveva.

Laura uccide Velasco nelle prossime puntate di Una vita

In Una vita, Laura sarà sempre ricattata da Velasco, il quale le ordinerà ancora una volta di uccidere Felipe. La domestica quindi cercherà di soffocarlo con un cucino ma verrà scoperta da Genoveva. A questo punto, Laura confesserà alla dark lady tutta la verità riguardo al ricatto di Velasco. Le due si alleeranno e studieranno un modo per eliminare per sempre l'avvocato. L'occasione giungerà nel momento in cui Velasco verrà invitato a casa di Genoveva, la quale lo vorrà avvelenare con del vino. L'avvocato però, scoprirà il suo piano e cercherà di aggredirla. Sarà a questo punto che interverrà Laura, la quale sparerà un colpo di pistola alle spalle dell'uomo, uccidendolo.

Le due donne si sbarazzeranno del corpo, ma non potranno dormire sonni tranquilli. Ad Acacias farà il suo ritorno il Commissario Mendez, il quale indagherà sulla misteriosa scomparsa di Velasco.

Maite torna ad Acacias e riabbraccia Camino, Felicia sposa Marcos

Dopo essersi macchiata dell'ennesimo delitto, Genoveva cercherà di rientrare nelle grazie di Felipe, approfittando della sua amnesia.

Tra i due vi sarà anche un bacio passionale e la loro ritrovata armonia farà preoccupare non poco Liberto. Inoltre, nelle prossime puntate della soap tv, proprio Genoveva si accorgerà di essere pedinata. Nel frattempo giungono novità anche per Camino. Dopo la terribile disgrazia di Ildefonso, la giovane Pasamar ritroverà il sorriso nel momento in cui busserà alla sua porta Maite.

Proprio la pittrice farà ritorno ad Acacias per stare vicino a Camino. Felicia intanto, dopo aver venduto il ristorante, sarà decisa a partire per Santander, ma un colpo di scena cambierà i suoi piani. Marcos infatti, la porterà via con sé e i due si sposeranno in gran segreto lontano da tutto e tutti.

Maite e Camino dicono addio ad Una vita e partono per Parigi

Camino e Maite ritroveranno il loro amore e la giovane Pasamar presenterà la pittrice anche ad Anabel. Nel frattempo, Felicia e Marcos faranno ritorno nel quartiere annunciando di essersi sposati. Con il prosieguo delle puntate, Camino deciderà di lasciare Acacias e di trasferirsi con Maite a Parigi. La pittrice inviterà camino a parlare con sua madre prima della partenza e sarà in questo frangente che la vedova di Ildefonso scoprirà che è stata proprio Felicia a far tornare Maite ad Acacias.

A questo punto, tutti i dissapori e le liti del passato, verranno messe da parte e madre e figlia faranno pace. Un lieto fine quindi per Camino che, insieme a Maite, lascerà il quartiere e la soap tv per cominciare una nuova vita lontana dalla Spagna.